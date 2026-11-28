28 ноября, Челябинск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов возложил цветы у мемориального комплекса "Вечный огонь" в Челябинске, передает корреспондент БЕЛТА.
Торжественная церемония прошла в ходе мероприятий программы показа концерта-реквиема "Каждый третий". В церемонии также принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Мемориальный комплекс "Вечный огонь" посвящен жителям Южного Урала, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Главный скульптурный образ комплекса - памятник танкистам-добровольцам Челябинска, который был официально открыт 8 мая 1975 года, к 30-летию Победы. Скульптурный образ воплощает рабочего-танкостроителя, еще в рабочем фартуке, но уже надевшего солдатские сапоги и шлем танкиста. Монумент возведен на том месте, откуда 9 мая 1943 года отправилась на фронт челябинская добровольческая танковая бригада.-0-
Фото Татьяны Матусевич