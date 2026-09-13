Секреты подкормки садовых деревьев помогут получить щедрый урожай - рекомендации от садовника

Осенние дни стоит посвятить подготовке плодовых деревьев к зиме. Дополнительное внимание, уделенное саду сейчас, позволит благополучно пережить холодный сезон и сформировать хороший урожай в следующем году. Подкормки, достаточный полив и мульчирование приствольных кругов просто незаменимы в этот период, уверен садовник. Осенние дни стоит посвятить подготовке плодовых деревьев к зиме. Дополнительное внимание, уделенное саду сейчас, позволит благополучно пережить холодный сезон и сформировать хороший урожай в следующем году. Подкормки, достаточный полив и мульчирование приствольных кругов просто незаменимы в этот период, уверен садовник.





Деревья еще продолжают вегетацию, а многие из них активно дают и приросты, которые должны вызреть до наступления холодов, иначе зимой возможны подмерзания. Важна и хорошая закладка плодовых почек под урожай следующего года.





Чтобы сад оправдал все надежды, следует подкормить деревца. Для этого идеально подходят калийные удобрения, главное - соблюдать пропорции. К примеру, можно приготовить один из оптимальных составов из расчета одна столовая ложка сульфата калия на 10 л воды. "Растворяем удобрение и проливаем деревья под корень. Под молодое деревце вносим примерно 5 л раствора. Под большое - несколько ведер. Чтобы подкормить крупные деревья, прокалываем отверстия по периметру кроны и вливаем раствор туда. Важный технологический момент: если почва сухая, сначала ее нужно хорошенечко пролить чистой водой, а только затем вносить раствор удобрений", - подчеркнул специалист.





Немаловажно в этот период уделить внимание чистоте сада, особенно возле молодых деревьев. "У молодых посадок корневая система еще слабая, а сорняки, которые вырастают в приствольных кругах, забирают всю влагу и питание. Важно, чтобы приствольный круг всегда был чистым, поэтому выпалываем все сорняки и мульчируем землю скошенной травой или другим материалом. Это поможет сохранить влагу и предотвратить интенсивный рост сорняков", - отметил Дмитрий Кастрицкий.





Порядок и чистота должны быть во всем, поэтому у плодоносящих деревьев необходимо убирать загнившие плоды, которые могут стать источником распространения заболеваний. Подгнившие плоды необходимо срывать и отправлять в компост. "Также убираем и опавшую падалицу: плоды могут быть червивыми или гнилыми и, опять же, служить источником распространения различных вредителей и болезней. Не забывайте про уход за плодовыми деревьями, чтобы в следующем году снова быть с хорошим урожаем", - напомнил опытный садовник.





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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практическими советами подготовки плодовых деревьев к зиме поделился садовник Дмитрий Кастрицкий в программе "Метеогид" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.