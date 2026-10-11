Секреты большого урожая сладкой малины. Пошаговая инструкция от заправки траншеи до обрезки 

Также не следует высаживать малину рядом с забором. Около ограждения будет неудобно ухаживать за ягодой, малина будет зарастать сорняками. Кроме того, поросль, которую дает эта ягодная культура, непременно будет лезть к соседям. Из-за этого могут возникать конфликты. "От границы участка отступайте хотя бы 1,5 м, а лучше 2 м, чтобы был свободный проход для ухода и обслуживания ваших посадок", - порекомендовал садовник.
Самый важный момент, подчеркнул Дмитрий Кастрицкий, заправка почвы. "Малина любит рыхлую плодородную почву, очень отзывчива на внесение органики. Если высаживаете сразу много кустов, выкапывайте траншею шириной 50 см и глубиной 40-50 см. На дно траншеи можно забросить старые дрова, какие-то подгнившие доски либо крупные растительные остатки, например ветки после обрезки сада. Далее заполняем траншею плодородной почвой вперемешку с компостом. Засыпаем траншею и приступаем к посадке кустиков. Если высаживаете несколько кустиков, выкапывайте посадочную яму габаритами 50 см на 50 см и в глубину - сантиметров 40-50 см. Заполняем дно крупными растительными остатками, далее - плодородная почва вперемешку с компостом. Закапываем саженец чуть повыше уровня корней, примерно на 5 см. И далее срезаем практически всю надземную часть саженца, оставляя небольшой пенек 30-40 см высотой", - рассказал он.
При этом в первый год малина даст небольшой урожай. "У нас задача - чтобы малина образовывала как можно больше молодых побегов. Например, если вы посадите ремонтантные сорта, которые дают урожай в осенний период, уже в следующем году после посадки у вас будет большой урожай. После посадки в хорошо заправленную яму малина отлично приживется, быстро пойдут молодые побеги", - подчеркнул Дмитрий Кастрицкий.-0-
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