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Секретари совбезов СНГ обсудили проблематику внешнего вмешательства в дела суверенных стран

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
09 ноября 2026, 13:50

Секретари совбезов СНГ обсудили проблематику внешнего вмешательства в дела суверенных стран

Фото РИА Новости
Фото РИА Новости
Фото РИА Новости
9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Ежегодная встреча секретарей советов безопасности государств - участников СНГ состоялась 9 ноября в Москве. В мероприятии приняла участие белорусская делегация во главе с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем, передает корреспондент БЕЛТА. 

Как сообщили в Государственном секретариате Совета безопасности Беларуси, мероприятие традиционно было посвящено обсуждению актуальных вызовов и угроз международной и региональной безопасности. Участники встречи обменялись мнениями по проблематике внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств. 

Отдельное внимание было уделено совершенствованию обмена оперативной информацией в области защиты населения и территорий от рисков, возникающих в ходе крупномасштабных быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также сотрудничеству компетентных органов государств СНГ в сфере борьбы с незаконных оборотом наркотиков.

Александр Вольфович на встрече акцентировал внимание на негативных тенденциях развития военно-политической обстановки в Европе, в том числе касающихся ситуации на западных границах Беларуси. Подчеркнута последовательность усилий Минска по деэскалации обстановки в регионе и продвижению мирной повестки на международной арене.
По итогам встречи отмечена необходимость дальнейшей консолидации совместных усилий государств СНГ по противодействию современным вызовам и угрозам, укреплению взаимной поддержки на международных площадках в интересах обеспечения региональной и глобальной безопасности.

"На полях форума помимо проблем многостороннего взаимодействия главами делегаций обсужден широкий спектр ключевых направлений двустороннего сотрудничества", - добавили в Государственном секретариате Совета безопасности Беларуси.-0-
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