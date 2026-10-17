Сегодня саженцы, завтра - ресурс для страны: белорусы закладывают основу будущего леса

- Кочанова: лесовосстановление - инвестиция в здоровье граждан и экономику страны
- Трудовой десант Мининформа и крупных СМИ высадит более 13 тыс. саженцев в Пуховичском районе
- Более 900 га леса восстановят в ходе акции "Дай лесу новае жыццё!" - Минлесхоз
Как отметил Юрий Чеботарь, в программе социально-экономического развития предусмотрены проекты по углубленной переработке древесины. Речь идет, в частности, о целлюлозно-бумажной промышленности и производстве мебели. "Здесь большая добавленная стоимость. Здесь действительно конкурентоспособность нашей страны", - заявил министр.
Он также обратил внимание на туристический потенциал белорусской природы. По его словам, лесные богатства, чистый воздух и зеленые ландшафты привлекают туристов и имеют значение для развития этой сферы, которая относится к приоритетам текущей пятилетки. "Мы уверены, что создаем богатство для нашей страны", - резюмировал Юрий Чеботарь.-0-
Фото Министерства экономики