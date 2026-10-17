Сегодня саженцы, завтра - ресурс для страны: белорусы закладывают основу будущего леса

Он также обратил внимание на туристический потенциал белорусской природы. По его словам, лесные богатства, чистый воздух и зеленые ландшафты привлекают туристов и имеют значение для развития этой сферы, которая относится к приоритетам текущей пятилетки. "Мы уверены, что создаем богатство для нашей страны", - резюмировал Юрий Чеботарь.-0-





Фото Министерства экономики

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 3 га лесных насаждений высадили сотрудники Министерства экономики и подведомственных организаций в Белыничском лесхозе. Во время акции посадили саженцы ели и ольхи, сообщили БЕЛТА в ведомстве.Министр экономики Юрий Чеботарь отметил, что лесовосстановление - это не только забота об окружающей среде, но и инвестиция в экономику страны на десятилетия вперед. "Лес, который мы высаживаем сегодня, станет ресурсом для предприятий и основой новых рабочих мест для будущих поколений", - подчеркнул министр.По его словам, сотрудники Министерства экономики регулярно участвуют в лесопосадочных акциях, которые стали доброй традицией сотрудничества с регионами. Беларусь обладает значительным природным потенциалом: леса занимают более 40% территории страны.Как отметил Юрий Чеботарь, в программе социально-экономического развития предусмотрены проекты по углубленной переработке древесины. Речь идет, в частности, о целлюлозно-бумажной промышленности и производстве мебели. "Здесь большая добавленная стоимость. Здесь действительно конкурентоспособность нашей страны", - заявил министр.