Сдержал обет и построил три храма для земляков: история спасения партизанского портного

Портной для партизанской бригады

Николай Рундо родился 1 февраля 1922 года в верующей многодетной семье в деревне Новинцы Миорского района. У него было четверо братьев и две сестры. С малого возраста родители водили мальчика в храм, учили, что мужчина должен иметь профессию, способную прокормить семью.





- Когда мой дедушка Николай окончил успешно школу, родители отдали его в подмастерья одному из лучших на то время портных в их местности Казимиру Осоцкому, который обучил Николая всему, что знал сам, - рассказал нам внучатый племянник Алексей Рундо, хирург 10-й городской клинической больницы Минска.

Алексей Рундо





Николай оказался способным учеником и благодарным человеком. Осваивая навыки закройщика, он и наставнику своему помогал. Вскоре сам стал зарабатывать швейным делом, когда Миорщина была в составе Польши. Умение кроить и шить приносило постоянный доход.





Когда Западная Беларусь вошла в состав СССР, профессия закройщика оставалась востребованной. С началом Великой Отечественной войны родине понадобились люди этой профессии.





- Жизнь партизан в лесу была непростой. Одежда, обувь, палатки, вещмешки быстро приходили в негодность. Требовался человек, который бы занимался их ремонтом, а еще шил новое обмундирование, - продолжил рассказ внучатый племянник.





В свои 20 с небольшим Николай Рундо стал партизанским портным. С собой в лес парень взял не только ножницы с иголками, но и Евангелие и небольшой крест. Будучи человеком глубоко верующим, он не решился брать в руки оружие. А еще получил разрешение командира посещать воскресные службы в храмах близлежащих деревень.





- Соблюдая все правила безопасности и конспирации, отец Николай начал ходить по воскресеньям на службу в храм. Бывал в Григоровичском - Петропавловском, Свято-Никольском в Черессах. Кстати, эти оба храма сохранились и являются действующими. Бывал он и в других церквях, - рассказывает настоятель храма "Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне" (г. Миоры) протоиерей Виктор Вабищевич, который много лет служил рядом с отцом Николаем. - Не исключено, что параллельно он собирал сведения, необходимые для партизан, но об этом нам не рассказывал.

Чудесное спасение на Ельне

Весной 1944 года фашисты при отступлении организовали блокаду партизан, которые находились в деревнях и на хуторах у болотного массива Ельня. У народных мстителей оставался один выход - отступать через топь, где легко можно оказаться затянутым в трясину и утонуть. А на открытую местность было опасно выходить - в небе кружил немецкий самолет, который не только расстреливал людей сверху, но и передавал данные об их местонахождении.





Вот что об этом позднее вспоминал сам отец Николай Рундо:





- Связной сообщил, что каратели проводят операцию по-тихому, стараясь не обнаружить себя на местности. Автоматы применяли лишь в крайнем случае. Убивали каждого, кого обнаружат в лесу, холодным оружием.





Партизанам некуда было бежать. Немцы шли молча, широкой цепью - в 1,5-2 метрах друг от друга, рассредоточившись вдоль периметра Ельни. Прочесывая местность, они заглядывали под каждый куст.





Тогда на болоте Ельня, встав на колени, он склонился над Евангелием, с которым не расставался, и стал всем сердцем молиться.





- Уже приготовился умереть, - признавался батюшка. - Вот-вот, думаю, вскоре подойдет фашист и одним ударом убьет меня на месте! В тот момент я дал клятву Всевышнему: если останусь в живых, посвящу свою жизнь служению церкви!





Продолжая молиться, партизанский портной осознал, что шаги карателей из оцепления уже слышит впереди себя...





Мастер на все руки с большим певческим талантом

После окончания Великой Отечественной войны Николай Рундо твердо решил выполнить данное Богу обещание.





- Первым шагом в священничество для отца Николая стала должность псаломщика в православной церкви Дисны - самого маленького города Беларуси, - рассказывает протоиерей Виктор Вабищевич. - Казалось бы, псаломщик - человек не самый заметный в храме. Однако не только настоятель, но и прихожане оценили большой певческий талант и искренность, с которой Николай Рундо исполнял на клиросе церковные песнопения: псалмы, тропари, стихиры, акафисты, каноны и т. д. Потом он был переведен в Чересскую церковь на место псаломщика.





В 1947 году в Свято-Никольской церкви отец Николай получает направление на учебу в Жировичскую духовную семинарию, после окончания которой в 1949 году отправляется в церковь Бобруйска, позднее - в Казанскую церковь Витебска.





Нужно сказать, что отец Николай не только хорошо пел, но и играл на самых разных инструментах.





- Мой дедушка Николай был самоучкой, отлично освоил цимбалы, баян, скрипку, жалейку! Играл даже на органе, который где-то нашел и восстановил. Он был мастером на все руки! - вспоминает внучатый племянник Алексей Рундо, который хорошо был знаком и с прекрасным пением, и с виртуозной игрой отца Николая.





Однако вскоре с дьяконом Николаем Рундо, чтение и пение молитв которым было важной частью богослужений Казанского храма, случилось несчастье. У него пропал голос.





- Деда сразу отправили в Москву - к архиепископу Луке (в миру Валентин Войно-Ясенецкий), который был к тому же практикующим хирургом, доктором наук, профессором, позднее причислен к лику святых. Осмотрев больного, профессор поставил того перед выбором: "Операция или смена климата". Дедушка выбрал перемену места жительства.





Так, в 1951 году 29-летний Николай Рундо направляется в Крым - в Ялту, где продолжает церковное служение дьяконом, потом протодьяконом, а затем и священником. Здесь он встречает прекрасную девушку по имени Дэльфиния. Молодые люди женятся. В этом браке рождаются две прекрасные дочери. 36 лет семья Рундо будет жить на гостеприимной крымской земле.

Семейство Рундо (слева направо: Мария Иосифовна - мать отца Николая, матушка с дочками и Николай Васильевич)





"Возвращаемся в Беларусь"

- В одно прекрасное утро мой дядя Николай сказал матушке Дэльфинии: "Возвращаемся в Беларусь, на родину". И с матушкой они отправляются в Беларусь. Дочери и внуки остаются в Крыму, - вспоминает племянник протоиерея Николая Рундо Иван Рундо, житель Миор.





После возвращения из Крыма домой протоиерей начинает служить в церкви деревни Григоровичи Миорского района, где долгое время не было постоянного священника. Новый настоятель, прекрасно владеющий строительными навыками, буквально с головой уходит в ремонт здания церкви, занимается благоустройством ее территории. Когда отца Николая Рундо назначают благочинным приходов пяти районов вновь образованной Полоцкой епархии, он принимает решение построить церковь в Миорах. В то время, как во всех райцентрах уже были свои православные храмы, в этом городе не было ни одного!

Соборная служба в новом храме "Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне". Миоры, 1991-1992 годы





- 4 ноября 1990 года, в день Казанской иконы Божьей Матери, был заложен первый камень и освящено место стройки, - рассказывает отец Виктор Вабищевич, подчеркивая, что строили храм всем миром. - И назвали его в честь Пресвятой Богородицы, дав ему редкое имя "Положение Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне". Так называлась церковь под Миорами, которую в богоборческие годы разобрали, что называется, по бревнышку. 21 декабря 1991 года храм освятили.





В 2000 году по инициативе протоиерея Николая Рундо в деревне Пестуны началось строительство православной церкви, которая также была возведена буквально за год. За свою жизнь отец Николай построил три церкви.





- Проповеди его были очень содержательными, интересными и искренними. Он умел доходчиво и простыми словами объяснить, как на деле следовать в своей жизни заповедям Христовым, - вспоминает протоиерей Виктор Вабищевич.

Настоятель отец Николай у стен возведенного храма





Сегодня добрым словом вспоминают батюшку те, кто посещал воскресную школу, которую он открыл для детей при построенном им в Миорах храме. Батюшка не только учил Божьим заповедям подрастающее поколение, но и участвовал вместе с ними во многих добрых делах - помощи одиноким и престарелым, посадке деревьев.





Здание, возведенное протоиереем Николаем Рундо более 30 лет назад, выглядит как новое. Уже после смерти батюшки здесь провели реконструкцию храма, поменяли купола.





Храм "Положение Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне" поражает своей скромной красотой и особым убранством, наличием икон с мощами святых, пояском ризы Богородицы со священной горы Афон.





Первым делом отец Виктор подвел нас к потемневшей от времени Табынской иконе Божьей Матери - списку иконы Казанской Божьей Матери, которую батюшка Николай привез из Крыма.





- Икона чудотворная. За последние 10 лет она стала значительно светлее. Так говорят многие прихожане, - подчеркивает протоиерей Виктор Вабищевич.





Именно он сменил на посту настоятеля храма "Положение Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне" отца Николая Рундо, когда тот ушел на покой. Но даже став немощным, батюшка приходил в церковь, садился на стульчик, читал записочки, поданные людьми. Всегда старался быть полезным Богу и людям.

Храм "Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне" после реконструкции





Виктор Вабищевич ведет нас к могилке недалеко от храма, где согласно православной традиции похоронен в 2011 году протоиерей Николай Рундо. Замолкаем на минуту, поминая теплыми словами славного батюшку. Потом переводим взгляд на рвущиеся ввысь березы и вечнозеленые туи, пруд с ажурным мостиком. Все это также когда-то было создано по задумке и с участием самого батюшки Николая - священника, который прошел путь от партизанского портного до благочинного одного из округов Полоцкой епархии. Он приходил в этот мир, чтобы служить Богу и людям. И с честью выполнил свою миссию.





Служение протоиерея Николая Рундо отмечено многочисленными церковными наградами, в их числе орден I степени Белорусской православной церкви святителя Кирилла Туровского.





Настоятель храма "Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне" города Миоры протоиерей Николай Рундо помогал партизанам в борьбе с врагом, чуть не погиб во время фашистской облавы, но после чудесного спасения дал обет, который сдержал, построив три храма для земляков. Родные и его коллеги вспоминают, каким он был разносторонне талантливым человеком, верным христианином.- Думал: все, конец пришел! - вспоминал слова отца Николая благочинный Миорского округа - нынешний настоятель храма протоиерей Виктор Вабищевич.- Фашисты прошли мимо меня! Как им Бог застил глаза, что они меня не заметили, хотя рядом со мной не было ни одного большого кустика, как они обошли меня стороной, как я остался жив - не понимаю. Это чудо было! - рассказывал после войны протоиерей Николай Рундо о своем неожиданном спасении, которое стало переломным в его жизни.Здесь у отца Николая восстановится голос. В Крыму протоиерей Николай Рундо вырастет духовно, познав много важных истин в общении с представителями Русской православной церкви, в том числе и со святителем Лукой Крымским.| Тамара Маркина, газета "7 дней"; фото автора, из архива церкви "Положение Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне".