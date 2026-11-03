Щеткина предложила рассмотреть вопрос о формировании женского совета Евразийского региона 

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Евразийском регионе следует рассмотреть вопрос о формировании женского совета, отметила профессор кафедры социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси Марианна Щеткина во время тематической сессии "Роль женщин в укреплении международного мира и безопасности. От гендерного равенства к устойчивому развитию" на полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.



"Активным женским организациям сегодня нужно объединяться. В рамках нашей конференции можно рассматривать и вопрос о формировании женского совета Евразийского региона, с включением межпоколенческой площадки, чтобы молодежь в этом участвовала", - сказала Марианна Щеткина.



По ее словам, роль женских организаций в решении ключевых вопросов велика: это народная дипломатия и горизонтальные связи.



Говоря о роли женских организаций в урегулировании военных конфликтов, профессор кафедры подчеркнула, что "настало время не просить, а требовать". "Сядьте за стол переговоров и в конце концов договаривайтесь о мире, он должен быть. И включайте в себе миролюбивую, созидательную повестку. Все уже от этого (войн и конфронтаций. - Прим. БЕЛТА) устали", - сказала она.



Но даже в этом вопросе женщины занимают разную позицию, заметила Марианна Щеткина. По ее словам, некоторым женщинам в Евросоюзе также следует посмотреть на свои внутренние повестки и внутренние проблемы и не призывать с высоких трибун к введению санкций и гонке вооружений. Некоторым европейским женщинам нужно обратить внимание на демографическую безопасность своих стран и вернуться к повестке традиционной семьи.



Профессор кафедры пояснила, почему в принципе нужно реализовывать потенциал женщины. Во-первых, женщины создают фундамент доверия.



"Когда женщины представлены как миротворцы, когда они в форме (женщины представлены во всех силовых структурах, для них это возможность реализовать свою мечту), доверие к ним совсем другое. Гражданское население доверяет больше женщинам, потому что понимает: женщины всегда человекоцентричны", - сказала Марианна Щеткина.



Она привела показательную статистку. Так, согласно исследованиям, если в мирных процессах участвуют женщины, вероятность того, что заключенное соглашение продержится минимум 15 лет, вырастает на 35%.



Профессор кафедры пояснила этот феномен тем, что мужчины на переговорных процессах фокусируются прежде всего на прекращении огня, разделе власти, амнистиях, и это правильно. Женщины дополняют повестку переговоров о переходном периоде: а что будет с гражданским населением. Речь о вопросах восстановления социальной инфраструктуры, продовольственной безопасности и др.



Более того, женщины - неформальные медиаторы. "Если возникают небольшие, локальные конфликты, естественно, первыми подключаются женщины. Поэтому женщины представлены в общественных организациях, профсоюзных организациях на уровне лидеров", - отметила она.



Внимание и понимание женщин требуется и в тех случаях, когда идет процесс освобождения пленных, реабилитации пострадавших, работа с психологическими травмами, с детьми-сиротами.-0-