Приближается самое любимое для покупателей время в году - "черная пятница". В сети ювелирных салонов ORO она пройдет с 27 по 29 ноября, а это значит, что целых три дня на украшения будет действовать дополнительная скидка. Коммерческий директор сети ювелирных салонов ORO Анастасия Слепухо рассказывает о "дофаминовом" тренде в ювелирном мире, универсальных подарках и о том, кому пора готовиться к 14 февраля уже сейчас.
- Дополнительная скидка - не единственный подарок от ORO в "черную пятницу". В некотором смысле им можно считать и переезд с 17 ноября ювелирного салона, который находится в ТЦ "Green City", в более просторное помещение. Что в нем изменилось?
- Во-первых, увеличение площади салона дало нам возможность дополнить ассортимент украшений и сделать акценты на ряде из них, оставив при этом достаточно пространства и для других ювелирных изделий. Покупатель может рассмотреть все в деталях и сделать осознанный выбор. Мы постарались сделать приятной не только саму покупку, но и впечатление от ее выбора, а также от пребывания в нашем салоне.
- Говоря об ORO Atelier, мы подразумеваем эксклюзивные украшения. Но большинство покупателей приобретают массовые ювелирные изделия, причем, как правило, классические. На ваш взгляд, можно ли оставаться верным классике и при этом быть в тренде?
- Безусловно! Тем более нынешние тренды в ювелирном мире хорошо ложатся на классику. Если хотите купить модное украшение, обратите внимание на два элемента: форма огранки камня и его цвет. Сейчас в топе как раз классическая огранка "маркиз", которая по форме напоминает лодочку. Она появилась во Франции еще в середине XVIII века по заказу короля Людовика XV, который пожелал получить камень в форме улыбки своей фаворитки - маркизы де Помпадур. Почти через три века эта огранка снова актуальна, и можно понять почему: она визуально делает камень крупнее, а пальцы руки, на которой надето кольцо, - изящнее. Камень в огранке "маркиз", с одной стороны, считается более смелым акцентом, чем круглый камень, с другой - вполне сдержанным и элегантным вариантом.
Что касается цвета камня, то в ювелирном мире уже некоторое время царит "дофаминовый" тренд. Мы наблюдаем всплеск интереса как к драгоценным цветным камням - изумрудам, сапфирам, так и полудрагоценным - гранатам, аметистам, цитринам. Например, в рамках ORO Atelier мы создали кольцо "Solaris" с солнечно-лимонным цитрином и кольцо "Heliada" с редким на рынке Беларуси оранжевым гелиолитом.
Бриллианты сейчас тоже ценятся цветные. Причем среди их поклонников наблюдается отдельный тренд. Раньше особый акцент делался на высоких характеристиках этого камня: чем он прозрачнее, чище и крупнее, тем лучше. Но сейчас все больше интереса появляется к неидеальным бриллиантам: возможно, с включениями, микроскопическими светлыми точками. Благодаря этим несовершенствам камни кажутся более "живыми", появляется акцент на их натуральности. Украшения, в том числе с такими камнями в огранке "маркиз" , можно со всех сторон рассмотреть, померить и купить в наших ювелирных салонах ORO. И вы об этом приобретении точно не пожалеете: такие ювелирные изделия - своеобразный "дофаминовый взрыв", которого не хватает нам всем осенью и зимой. А поскольку в "черную пятницу" действует также дополнительная скидка 13%, эта покупка еще больше поднимет вам настроение.
- Можно ли будет в "черную пятницу" присмотреть в салонах ORO подарки к Новому году? Или праздничные коллекции появятся позже?
- Такая коллекция уже есть в продаже, поэтому тем, кто привык заранее готовиться к праздникам, однозначно стоит побывать в наших салонах. В качестве подарков мы предлагаем рассмотреть не только украшения или сертификат, который можно отнести к беспроигрышным вариантам, но и традиционную линейку талисманов "Счастье". Она частично меняется в зависимости от символа года, да и в целом к праздникам. В ней уже пятый год подряд обязательно появляется особенное ювелирное изделие - оно участвует в благотворительной акции сети ювелирных салонов ORO и фонда Unihelp. На этот раз мы решили вспомнить о зимних национальных белорусских праздниках. Так появилась серебряная подвеска "Калядная Каза", средства от продажи которой будут направлены в фонд Unihelp. Они пойдут на поддержку подопечных фонда - детей с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями, а также в социальные и медицинские учреждения.
Еще одно украшение из линейки талисманов - изящная брошь "Серебряная Козочка" с натуральными топазами и аметистами или гранатами и шпинелью. Эта эксклюзивная новинка, представленная только в сети ORO, - наша собственная разработка, полностью готовый подарок: к броши прилагается открытка с пожеланием. Также среди талисманов со смыслом есть брошь "Ласточка", чья легкость, проворство и жизнерадостность говорят нам о том, что даже на самом непростом пути важно сохранять веру в себя и смело двигаться вперед к своему счастью. А брошь-талисман "Бусел", наполненная искренней любовью к нашей прекрасной Беларуси, напоминает о тепле дома.
Конечно же, в этом году обязательно будет и знаменитая тематическая ложка-загребушка. Это универсальный подарок, который можно преподнести как близким или друзьям, так и коллегам. Ведь ложка-загребушка олицетворяет пожелание богатства и процветания на весь следующий год: ее нужно положить в кошелек поближе к купюрам и банковским картам. Отмечу: на талисманы скидка "черной пятницы" не действует, потому что конкретно под эту линейку украшений мы разработали отдельный сертификат "На счастье!" номиналом 20 рублей. Этот сертификат получает каждый покупатель в салонах ORO. Ведь мы искренне хотим, чтобы все вокруг были счастливы, и со своей стороны делаем для этого все возможное.
Кроме того, до 30 ноября во всех наших салонах проходит масштабная выставка украшений под названием BRILLIANT SHOW, где выставлено около 1000 ювелирных изделий, причем не только с бриллиантами. Она интересна тем, что собрала коллекции различных брендов в основном в классическом стиле, но с совершенно разными характерами. На выставке действуют очень выгодные условия покупки: скидка 10% (при покупке двух и более выставочных украшений скидка 15%), а также рассрочка до 8 месяцев по картам "Халва". Приятный бонус для посетителей сети ювелирных салонов ORO - традиционная акция "Колесо фортуны", каждый участник которой гарантированно получает подарок: сертификат, дополнительную скидку или украшение.
Адреса салонов ORO
ТЦ "МОМО"
г. Минск, пр-т Партизанский, 150 А
ТЦ "Expobel"
Минский р-н, Боровлянский сельсовет, 74
ТЦ "Dana Mall"
г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 11
ТЦ "Скала"
г. Минск, ул. Петра Глебки, 5
ТЦ "Замок"
г. Минск, пр-т Победителей, 65
ТЦ "ProStore" (Малиновка)
г. Минск, пр-т Дзержинского, 126
ТЦ "Green City"
г. Минск, ул. Притыцкого, 156
ТЦ "Корона-Сити"
г. Минск, ул. Денисовская, 8
ТЦ "Корона"
г. Минск, ул. Кальварийская, 24
ТЦ "Корона"
г. Брест, ул. Московская, 210
ТЦ "Triniti"
г. Гродно, пр-т Янки Купалы, 87
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