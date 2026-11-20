Приближается самое любимое для покупателей время в году - "черная пятница". В сети ювелирных салонов ORO она пройдет с 27 по 29 ноября, а это значит, что целых три дня на украшения будет действовать дополнительная скидка. Коммерческий директор сети ювелирных салонов ORO Анастасия Слепухо рассказывает о "дофаминовом" тренде в ювелирном мире, универсальных подарках и о том, кому пора готовиться к 14 февраля уже сейчас.





- Говоря об ORO Atelier, мы подразумеваем эксклюзивные украшения. Но большинство покупателей приобретают массовые ювелирные изделия, причем, как правило, классические. На ваш взгляд, можно ли оставаться верным классике и при этом быть в тренде?





- Безусловно! Тем более нынешние тренды в ювелирном мире хорошо ложатся на классику. Если хотите купить модное украшение, обратите внимание на два элемента: форма огранки камня и его цвет. Сейчас в топе как раз классическая огранка "маркиз", которая по форме напоминает лодочку. Она появилась во Франции еще в середине XVIII века по заказу короля Людовика XV, который пожелал получить камень в форме улыбки своей фаворитки - маркизы де Помпадур. Почти через три века эта огранка снова актуальна, и можно понять почему: она визуально делает камень крупнее, а пальцы руки, на которой надето кольцо, - изящнее. Камень в огранке "маркиз", с одной стороны, считается более смелым акцентом, чем круглый камень, с другой - вполне сдержанным и элегантным вариантом.









- Можно ли будет в "черную пятницу" присмотреть в салонах ORO подарки к Новому году? Или праздничные коллекции появятся позже?





- Такая коллекция уже есть в продаже, поэтому тем, кто привык заранее готовиться к праздникам, однозначно стоит побывать в наших салонах. В качестве подарков мы предлагаем рассмотреть не только украшения или сертификат, который можно отнести к беспроигрышным вариантам, но и традиционную линейку талисманов "Счастье" . Она частично меняется в зависимости от символа года, да и в целом к праздникам. В ней уже пятый год подряд обязательно появляется особенное ювелирное изделие - оно участвует в благотворительной акции сети ювелирных салонов ORO и фонда Unihelp. На этот раз мы решили вспомнить о зимних национальных белорусских праздниках. Так появилась серебряная подвеска "Калядная Каза" , средства от продажи которой будут направлены в фонд Unihelp. Они пойдут на поддержку подопечных фонда - детей с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями, а также в социальные и медицинские учреждения.

Еще одно украшение из линейки талисманов - изящная брошь Еще одно украшение из линейки талисманов - изящная брошь "Серебряная Козочка" с натуральными топазами и аметистами или гранатами и шпинелью. Эта эксклюзивная новинка, представленная только в сети ORO, - наша собственная разработка, полностью готовый подарок: к броши прилагается открытка с пожеланием. Также среди талисманов со смыслом есть брошь "Ласточка" , чья легкость, проворство и жизнерадостность говорят нам о том, что даже на самом непростом пути важно сохранять веру в себя и смело двигаться вперед к своему счастью. А брошь-талисман "Бусел", наполненная искренней любовью к нашей прекрасной Беларуси, напоминает о тепле дома.





Адреса салонов ORO Адреса салонов ORO





- Во-первых, увеличение площади салона дало нам возможность дополнить ассортимент украшений и сделать акценты на ряде из них, оставив при этом достаточно пространства и для других ювелирных изделий. Покупатель может рассмотреть все в деталях и сделать осознанный выбор. Мы постарались сделать приятной не только саму покупку, но и впечатление от ее выбора, а также от пребывания в нашем салоне.Во-вторых, этот салон стал первым в нашей сети, где выделено пространство для ORO Atelier - места, в котором заказчики становятся полноценными участниками процесса создания украшения. Часто это эксклюзивные изделия с довольно дорогими камнями, характеристики которых подтверждены международными сертификатами авторитетных геммологических лабораторий. Сейчас поделиться своими идеями, а возможно, и набросками украшения, узнать его примерную стоимость и сроки исполнения заказчик может не только через сайт ORO, но и придя в ювелирный салон в ТЦ "Green City". Мы планируем продолжить организовывать пространства ORO Atelier по такому же принципу, поскольку видим, что интерес к этому проекту растет. Только что мы закончили работу над удивительным колье с жемчугом и крупным гранатом в форме сердца, а до этого создали совместно с заказчиками ряд уникальных колец, серег, браслетов. Мы всегда с огромным удовольствием беремся за такие проекты, потому что это настоящее искусство. Единственное, о чем хочется напомнить потенциальным заказчикам, - это о сроках. Если вы планируете к определенной дате подарить украшение, созданное в ORO Atelier , не откладывайте нашу совместную работу. Предположительно она займет 2-3 месяца. Например, тому, кто собирается 14 февраля сделать предложение девушке, уже сейчас стоит связаться с нашими специалистами.Что касается цвета камня, то в ювелирном мире уже некоторое время царит "дофаминовый" тренд. Мы наблюдаем всплеск интереса как к драгоценным цветным камням - изумрудам, сапфирам, так и полудрагоценным - гранатам, аметистам, цитринам. Например, в рамках ORO Atelier мы создали кольцо "Solaris" с солнечно-лимонным цитрином и кольцо "Heliada" с редким на рынке Беларуси оранжевым гелиолитом.Бриллианты сейчас тоже ценятся цветные. Причем среди их поклонников наблюдается отдельный тренд. Раньше особый акцент делался на высоких характеристиках этого камня: чем он прозрачнее, чище и крупнее, тем лучше. Но сейчас все больше интереса появляется к неидеальным бриллиантам: возможно, с включениями, микроскопическими светлыми точками. Благодаря этим несовершенствам камни кажутся более "живыми", появляется акцент на их натуральности. Украшения, в том числе с такими камнями в огранке "маркиз" , можно со всех сторон рассмотреть, померить и купить в наших ювелирных салонах ORO. И вы об этом приобретении точно не пожалеете: такие ювелирные изделия - своеобразный "дофаминовый взрыв", которого не хватает нам всем осенью и зимой. А поскольку в "черную пятницу" действует также дополнительная скидка 13%, эта покупка еще больше поднимет вам настроение.Конечно же, в этом году обязательно будет и знаменитая тематическая ложка-загребушка. Это универсальный подарок, который можно преподнести как близким или друзьям, так и коллегам. Ведь ложка-загребушка олицетворяет пожелание богатства и процветания на весь следующий год: ее нужно положить в кошелек поближе к купюрам и банковским картам. Отмечу: на талисманы скидка "черной пятницы" не действует, потому что конкретно под эту линейку украшений мы разработали отдельный сертификат "На счастье!" номиналом 20 рублей. Этот сертификат получает каждый покупатель в салонах ORO. Ведь мы искренне хотим, чтобы все вокруг были счастливы, и со своей стороны делаем для этого все возможное.Кроме того, до 30 ноября во всех наших салонах проходит масштабная выставка украшений под названием BRILLIANT SHOW , где выставлено около 1000 ювелирных изделий, причем не только с бриллиантами. Она интересна тем, что собрала коллекции различных брендов в основном в классическом стиле, но с совершенно разными характерами. На выставке действуют очень выгодные условия покупки: скидка 10% (при покупке двух и более выставочных украшений скидка 15%), а также рассрочка до 8 месяцев по картам "Халва". Приятный бонус для посетителей сети ювелирных салонов ORO - традиционная акция "Колесо фортуны", каждый участник которой гарантированно получает подарок: сертификат, дополнительную скидку или украшение.ТЦ "МОМО"г. Минск, пр-т Партизанский, 150 АТЦ "Expobel"Минский р-н, Боровлянский сельсовет, 74ТЦ "Dana Mall"г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 11ТЦ "Скала"г. Минск, ул. Петра Глебки, 5ТЦ "Замок"г. Минск, пр-т Победителей, 65ТЦ "ProStore" (Малиновка)г. Минск, пр-т Дзержинского, 126ТЦ "Green City"г. Минск, ул. Притыцкого, 156ТЦ "Корона-Сити"г. Минск, ул. Денисовская, 8ТЦ "Корона"г. Минск, ул. Кальварийская, 24ТЦ "Корона"г. Брест, ул. Московская, 210ТЦ "Triniti"г. Гродно, пр-т Янки Купалы, 87ТЦ "Мандарин"г. Борисов, ул. Гагарина, 62-1ТЦ "Корона"г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 33-3Многоканальный телефон:+375 29 375 75 50

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