Сбер Банк провел бизнес-интенсив для белорусских предпринимателей

10 сентября Сбер Банк вместе с Палатой налоговых консультантов и Обществом профессиональных бухгалтеров провел интенсив для белорусских предпринимателей. Встреча прошла в штаб-квартире белорусского Сбера в Минске и объединила 250 участников со всей страны онлайн и оффлайн.





В центре внимания - то, с чем бизнес сталкивается ежедневно: налоги, учет и поиск финансирования. Коммерция сегодня выросла из рамок одних лишь финансов. Чтобы развиваться, предпринимателям нужны знания на стыке дисциплин - от изменений в законодательстве до применения искусственного интеллекта. Сбер регулярно создает площадки, где бизнес может в одном месте задать вопросы экспертам и получить ответы из первоисточника.

За полтора года Сбер в рамках своего проекта СберПрактик объединил уже более 3000 участников: митапы прошли во всех областных центрах, а также в Солигорске и Новополоцке. Следующая точка на карте проекта - Лида, где эксперты встретятся с бизнесом уже в сентябре. За полтора года Сбер в рамках своего проекта СберПрактик объединил уже более 3000 участников: митапы прошли во всех областных центрах, а также в Солигорске и Новополоцке. Следующая точка на карте проекта - Лида, где эксперты встретятся с бизнесом уже в сентябре.





- Для Сбера партнерство с бизнесом - это намного больше, чем стандартное банковское обслуживание. Нам важно быть рядом на всех этапах: от запуска стартапа до масштабирования крупных проектов. В современной экономике информация и компетенции ценятся не меньше, чем финансирование. Именно поэтому вместе с госорганами и экспертным сообществом мы создаем среду, где белорусский бизнес может узнавать о последних изменениях в законах, актуальных мерах государственной поддержки и технологичных инструментах для уверенного роста, - отмечают в Сбер Банке.





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