Санкции усугубляют цифровое неравенство и ограничивают доступ к ИИ - эксперт

Эксперт отметила, что в рамках ООН с 2024 года уделяется повышенное внимание рискам и угрозам, связанным с искусственным интеллектом. В принятых документах подчеркивается необходимость всесторонней оценки возможностей и рисков ИИ для устойчивого развития, благополучия населения и реализации прав человека, а также принятия мер по снижению этих рисков в соответствии с международным правом.
По словам Наталии Мороз, при этом важно разграничивать угрозы международному миру и безопасности и угрозы для национальной безопасности отдельных государств. Она обратила внимание, что Устав ООН наделяет Совет Безопасности исключительными полномочиями определять наличие угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии и принимать решения о необходимых мерах реагирования. "Возможные негативные последствия, вызванные использованием систем ИИ, для международного мира и безопасности должны рассматриваться отдельно от угроз для национальной безопасности", - подчеркнула эксперт.
Она также перечислила угрозы, которые обсуждались в ООН: военное применение систем ИИ и гонка вооружений в сфере ИИ, его использование в террористических, экстремистских и иных преступных целях, для вмешательства во внутренние дела государств, совершения кибератак против критически важной инфраструктуры, а также против международных гуманитарных организаций, разжигания ненависти, усиления общественной поляризации и др.
Отдельное внимание Наталия Мороз уделила цифровому неравенству. По ее словам, углубление этого разрыва может привести к тому, что преимуществами искусственного интеллекта смогут воспользоваться лишь немногие государства. Одним из необходимых условий преодоления неравенства является наращивание потенциала стран в сфере информационно-коммуникационных технологий и ИИ.
Вместе с тем, как отметила эксперт, односторонние принудительные меры, действия по обеспечению их соблюдения и чрезмерное следование санкционным ограничениям способны препятствовать таким усилиям, в том числе негативно влиять на глобальные цепочки поставок в сфере искусственного интеллекта.
В качестве примера она привела данные Всемирного банка за 2024 год: доступ к интернету имело 14% населения Центральноафриканской Республики, 20% населения Демократической Республики Конго, 16% населения Афганистана и 42% - населения Зимбабве.
По оценке Наталии Мороз, ограничения в сфере ИКТ могут как напрямую, так и косвенно затруднять доступ государств и их населения к технологиям ИИ, сдерживать их разработку и внедрение в различные социальные сферы.
Еще одной проблемой эксперт назвала использование инструментов искусственного интеллекта для искажения сложившихся в международном праве терминов и концепций, а также некорректного толкования правовых норм в целях обхода международных обязательств. "Любое неверное толкование существующих правовых терминов, в том числе путем введения новых терминов, направленное на обход существующих международно-правовых обязательств и подрыв целостности международного правопорядка, запрещено", - процитировала Наталия Мороз комментарий к Руководящим принципам по эффективным средствам правовой защиты и ответственности в условиях односторонних санкций.
Она подчеркнула, что использование доминирующего положения в сфере разработки ИИ в ущерб правам и безопасности других государств нарушает фундаментальные принципы международного права, включая суверенное равенство государств и невмешательство в их внутренние дела.-0-