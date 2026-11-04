Санкции усугубляют цифровое неравенство и ограничивают доступ к ИИ - эксперт





Эксперт отметила, что в рамках ООН с 2024 года уделяется повышенное внимание рискам и угрозам, связанным с искусственным интеллектом. В принятых документах подчеркивается необходимость всесторонней оценки возможностей и рисков ИИ для устойчивого развития, благополучия населения и реализации прав человека, а также принятия мер по снижению этих рисков в соответствии с международным правом.





По словам Наталии Мороз, при этом важно разграничивать угрозы международному миру и безопасности и угрозы для национальной безопасности отдельных государств. Она обратила внимание, что Устав ООН наделяет Совет Безопасности исключительными полномочиями определять наличие угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии и принимать решения о необходимых мерах реагирования. "Возможные негативные последствия, вызванные использованием систем ИИ, для международного мира и безопасности должны рассматриваться отдельно от угроз для национальной безопасности", - подчеркнула эксперт.





Она также перечислила угрозы, которые обсуждались в ООН: военное применение систем ИИ и гонка вооружений в сфере ИИ, его использование в террористических, экстремистских и иных преступных целях, для вмешательства во внутренние дела государств, совершения кибератак против критически важной инфраструктуры, а также против международных гуманитарных организаций, разжигания ненависти, усиления общественной поляризации и др.





Отдельное внимание Наталия Мороз уделила цифровому неравенству. По ее словам, углубление этого разрыва может привести к тому, что преимуществами искусственного интеллекта смогут воспользоваться лишь немногие государства. Одним из необходимых условий преодоления неравенства является наращивание потенциала стран в сфере информационно-коммуникационных технологий и ИИ.





Вместе с тем, как отметила эксперт, односторонние принудительные меры, действия по обеспечению их соблюдения и чрезмерное следование санкционным ограничениям способны препятствовать таким усилиям, в том числе негативно влиять на глобальные цепочки поставок в сфере искусственного интеллекта.





В качестве примера она привела данные Всемирного банка за 2024 год: доступ к интернету имело 14% населения Центральноафриканской Республики, 20% населения Демократической Республики Конго, 16% населения Афганистана и 42% - населения Зимбабве.





По оценке Наталии Мороз, ограничения в сфере ИКТ могут как напрямую, так и косвенно затруднять доступ государств и их населения к технологиям ИИ, сдерживать их разработку и внедрение в различные социальные сферы.





Еще одной проблемой эксперт назвала использование инструментов искусственного интеллекта для искажения сложившихся в международном праве терминов и концепций, а также некорректного толкования правовых норм в целях обхода международных обязательств. "Любое неверное толкование существующих правовых терминов, в том числе путем введения новых терминов, направленное на обход существующих международно-правовых обязательств и подрыв целостности международного правопорядка, запрещено", - процитировала Наталия Мороз комментарий к Руководящим принципам по эффективным средствам правовой защиты и ответственности в условиях односторонних санкций.





Она подчеркнула, что использование доминирующего положения в сфере разработки ИИ в ущерб правам и безопасности других государств нарушает фундаментальные принципы международного права, включая суверенное равенство государств и невмешательство в их внутренние дела.-0-

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Односторонние принудительные меры и практика чрезмерного соблюдения санкционных ограничений препятствуют сокращению цифрового разрыва и ограничивают возможности государств в разработке и внедрении технологий искусственного интеллекта. Об этом на тематической секции IV Минской международной конференции по евразийской безопасности заявила доцент кафедры международного права факультета международных отношений БГУ, кандидат юридических наук Наталия Мороз, передает корреспондент БЕЛТА.