Санкции стали инструментом ажиотажной борьбы за ресурс. Как экономическое орудие изменило назначение

Олег Яновский указал на изменение функционала при применении санкционного давления, используемого в противостояниях на современном этапе. "Если раньше санкции - а это очень индикативная вещь - применялись для, условно говоря, ослабления кого-либо или давления, чтобы прийти к договоренностям, то сейчас санкции - это преимущественно недопущение кого-то к гонке, к ресурсу; замедление развития другого, чтобы самостоятельно быстрее достигнуть нужной точки", - заявил он. Олег Яновский указал на изменение функционала при применении санкционного давления, используемого в противостояниях на современном этапе. "Если раньше санкции - а это очень индикативная вещь - применялись для, условно говоря, ослабления кого-либо или давления, чтобы прийти к договоренностям, то сейчас санкции - это преимущественно недопущение кого-то к гонке, к ресурсу; замедление развития другого, чтобы самостоятельно быстрее достигнуть нужной точки", - заявил он.

Политический эксперт указывает на ажиотажную борьбу за ресурс. "И ее стиль показывает, что никаких международных норм, представлений о предыдущих субъектах просто больше нет. Все это нам еще предстоит осознать. На мой взгляд, в этом есть большая сложность для науки и для комментаторов, потому что понятийный аппарат, концептуальный аппарат, язык, которым мы пользуемся, теперь просто нерелевантен", - заключил он.-0-

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ввод экономических санкции сейчас нацелен преимущественно на недопущение к ресурсам, замедление развития других субъектов. На этом акцентировал внимание преподаватель кафедры политической теории МГИМО Олег Яновский в проекте "В теме" БЕЛТА, обозначая изменения в применении этого инструмента.