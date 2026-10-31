Санкции сняты. Boeing возвращается к полноценному сотрудничеству с "Белавиа" - Рыбаков

Во время сентябрьского визита американской делегации в Минск состоялась встреча Александра Лукашенко со спецпосланником США Джоном Коулом. Белорусский лидер очертил круг ключевых вопросов, решение которых Вашингтоном станет фундаментом для дальнейшего конструктивного диалога между странами.
Постпред Беларуси в ООН отметил, что совсем недавно были сняты персональные санкции в отношении руководителя "Беларуськалия" Андрея Рыбакова. "Буквально вчера было принято очередное положительное решение. Министерство торговли США дало разрешение, лицензию компании Boeing для взаимодействия с национальным авиаперевозчиком авиакомпанией "Белавиа", - сказал Валентин Рыбаков.
Он добавил, что продолжаются консультации, встречи в Вашингтоне, работа ведется напряженно и успешно, осталось решить еще несколько задач, которые позволят двум сторонам выйти на новый уровень взаимодействия.-0-
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