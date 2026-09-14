Самому юному читателю Национальной библиотеки - 12 лет, самому почтенному - 92 года 

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самому юному читателю Национальной библиотеки Беларуси - 12 лет, самому почтенному - 92 года. Об этом журналистам рассказал заместитель генерального директора - директор по информационным ресурсам и обслуживанию пользователей Национальной библиотеки Виктор Пшибытко, передает корреспондент БЕЛТА.



"Более 80% читателей Национальной библиотеки - это молодые люди в возрасте до 35 лет. Самому юному нашему читателю - 12 лет, самому почтенному - 92 года. Более 60% из этих пользователей составляют учащиеся и студенты. Если же рассмотреть аудиторию по гендерному признаку, то более 60% наших читателей - это женщины", - отметил заместитель генерального директора.



По словам Виктора Пшибытко, количество пользователей библиотеки достигло порядка 270 тыс., при этом более 60% из них предпочитают пользоваться услугами удаленно. Ежегодно читателям выдается около 2 млн экземпляров документов.



Совокупный фонд библиотеки составляет свыше 10,5 млн экземпляров документов на более чем 80 языках мира. Свыше 100 тыс. единиц хранения насчитывает фонд рукописей редких и старопечатных изданий. Виктор Пшибытко подчеркнул, что в фондах библиотеки хранится бесценное сокровище белорусской культуры - 10 книг библии, изданные в Праге белорусским первопечатником Франциском Скориной.



Ведется активная работа по формированию собственной электронной библиотеки, объем которой насчитывает более 760 тыс. документов, что составляет около 9 млн страниц.



Продолжается работа над созданием автоматизированной системы "Электронная библиотека". Программная платформа предназначена для цифровизации библиотечных информационных процессов и обеспечения широкого доступа пользователей к ресурсам и услугам библиотек Беларуси. "С одной стороны, платформа станет удобным инструментом для библиотекарей, который позволит автоматизировать базовые процессы, начиная от комплектования фонда и заканчивая обслуживание, а с другой стороны, эта платформа объединит все информационные ресурсы библиотек-участниц, что станет богатейшим источником достоверной информации для всех жителей нашей страны", - добавил заместитель генерального директора.-0-