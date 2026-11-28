28 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Лиозненском районе все готово для выполнения задач, поставленных перед народным ополчением. Об этом во время проверки боеготовности таких отрядов рассказал заместитель председателя Витебского облисполкома Петр Белусь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Лиозненском райисполкоме.





В райцентре прошло установочное совещание по формированию народного ополчения. В мероприятии приняли участие советник госсекретаря Совета безопасности Беларуси Сергей Куприк, представители областной и районной власти, силового блока, руководители сельисполкомов.

"По распоряжению главы государства в Беларуси объявлена проверка формирования отрядов народного ополчения. Непосредственно в Витебской области задействованы два района - Поставский и Лиозненский. Формирование таких отрядов должно быть закончено до 30 ноября. В ближайший понедельник все они будут готовы к выполнению поставленных перед ними задач по охране и патрулированию объектов, определенных на территории сельсоветов. Все запланированные мероприятия проводятся в штатном режиме, - подчеркнул Петр Белусь, добавив, что личному составу отрядов народного ополчения предстоят теоретическая подготовка и тактическая отработка навыков, кроме того, ополченцам вручат соответствующие удостоверения. - В Лиозненском районе все задачи будут выполнены в установленные сроки". "По распоряжению главы государства в Беларуси объявлена проверка формирования отрядов народного ополчения. Непосредственно в Витебской области задействованы два района - Поставский и Лиозненский. Формирование таких отрядов должно быть закончено до 30 ноября. В ближайший понедельник все они будут готовы к выполнению поставленных перед ними задач по охране и патрулированию объектов, определенных на территории сельсоветов. Все запланированные мероприятия проводятся в штатном режиме, - подчеркнул Петр Белусь, добавив, что личному составу отрядов народного ополчения предстоят теоретическая подготовка и тактическая отработка навыков, кроме того, ополченцам вручат соответствующие удостоверения. - В Лиозненском районе все задачи будут выполнены в установленные сроки".

Руководитель райисполкома Иван Федоров рассказал, сколько отрядов народного ополчения будет действовать на Лиозненщине. "На территории района формируются три отряда народного ополчения - в Крынковском, Яськовщинском и Велешковичском сельсоветах. Уже полностью отработаны списки добровольцев, получено оружие, обмундирование, подготовлены места учебы и стрельб. Под охрану и наблюдение будут взяты критические объекты жизнеобеспечения населения - предприятия водоснабжения, больницы, магазины, склады и так далее", - разъяснил он. Руководитель райисполкома Иван Федоров рассказал, сколько отрядов народного ополчения будет действовать на Лиозненщине. "На территории района формируются три отряда народного ополчения - в Крынковском, Яськовщинском и Велешковичском сельсоветах. Уже полностью отработаны списки добровольцев, получено оружие, обмундирование, подготовлены места учебы и стрельб. Под охрану и наблюдение будут взяты критические объекты жизнеобеспечения населения - предприятия водоснабжения, больницы, магазины, склады и так далее", - разъяснил он.

Добровольцы, которые записываются в отряды народного ополчения, готовы хоть завтра встать в строй и защищать своих родных. "Я служил еще в Советском Союзе, службу проходил в войсках ПВО в Средней Азии. Для тех, кто прошел армию, в народном ополчении будет несложно, тут можно навыки свои применить, обкатать, чтобы пострелять и вспомнить, как это все делается - автомат смазать, собрать, сдать норматив. Раньше мы автомат с закрытыми глазами разбирали. Еще в школе это освоил, потом в техникуме закрепил. Я считаю, что формирование народного ополчения сейчас актуально, обстановка вокруг не очень благоприятная. Еще наши деды говорили: надо быть постоянно начеку. Армия армией, но и самому тоже надо думать о защите дома, семьи, соседей, всего народа", - поделился народный ополченец Станислав Дарнейко, который трудится сторожем в одном из сельсоветов.-0- Добровольцы, которые записываются в отряды народного ополчения, готовы хоть завтра встать в строй и защищать своих родных. "Я служил еще в Советском Союзе, службу проходил в войсках ПВО в Средней Азии. Для тех, кто прошел армию, в народном ополчении будет несложно, тут можно навыки свои применить, обкатать, чтобы пострелять и вспомнить, как это все делается - автомат смазать, собрать, сдать норматив. Раньше мы автомат с закрытыми глазами разбирали. Еще в школе это освоил, потом в техникуме закрепил. Я считаю, что формирование народного ополчения сейчас актуально, обстановка вокруг не очень благоприятная. Еще наши деды говорили: надо быть постоянно начеку. Армия армией, но и самому тоже надо думать о защите дома, семьи, соседей, всего народа", - поделился народный ополченец Станислав Дарнейко, который трудится сторожем в одном из сельсоветов.-0-



