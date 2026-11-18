Что нужно учесть при обустройстве спального места для малыша? А если мама приняла решение взять новорожденного в свою кровать, то как сделать совместный сон безопасным? Эти вопросы журналист БЕЛТА задала гостье проекта "В теме. Здоровье" - врачу-неонатологу Александре Борисенко.

- Как правильно обустроить спальное место для малыша? Мы часто видим в интернете красивые картинки: подушечки, навес. Но врачи говорят, что ничего лишнего не должно быть: отвалится, например, навес - и будут последствия.

- Достаточно самой простой кроватки: ровная твердая поверхность, жесткий матрасик, простыня на резинке - все, больше ничего не нужно. Есть определенные состояния (предположим, позиционирование недоношенных), которые оговариваются с врачом, но это сугубо медицинские вопросы, которые мама будет знать.

- Совместный сон - тема серьезных дискуссий. Но, допустим, мама решила все-таки взять ребенка к себе в кровать. Как сделать совместный сон безопасным?

- Золотой стандарт: новорожденный должен находиться с мамой в одной комнате, но на отдельном спальном месте. Можно воспользоваться приставной кроваткой. Расстояние между прутьями кроватки должно быть не больше 6 см, чтобы ребенок не смог просунуть голову. Если вы все же приняли решение спать в одной кровати, то ребенок не должен с нее упасть, то есть нужно установить высокие бортики без каких-либо ниш. Важно убрать из кровати все, чем ребенок может накрыться. Есть специальные спальные мешки для детей. Если папа тоже спит на этой кровати, то ребенок должен находиться не между мамой и папой, а между мамой и стеной. Принимая решение о совместном сне, нужно помнить о том, что мама не должна быть очень уставшей - это скорее будет легкая дремота, потому что во время полноценного крепкого сна невозможно себя контролировать. Важно проговорить, что не должно быть курения сигарет в кровати, алкогольного опьянения, родители не должны быть в каких-то измененных состояниях.

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