С точностью до микрометров. Как молодой аграрий покорил зарубежные соревнования по профмастерству 

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 22 сентября 2026
Минск-Уручье +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:09 Турецкий бизнес планирует развивать сотрудничество с Беларусью  Экономика
18:51 Беларусь и Иран наметили перспективы развития делового сотрудничества  Экономика
18:47 Победители Кубка Беларуси по фехтованию определились в Минске  Спорт
18:37 Запрет на торговлю пиротехникой: МАРТ провел мониторинг магазинов  Общество
18:35 Трамп: мы будем стремиться к окончанию разрушительной войны между Россией и Украиной  В мире
18:35 "Неубиваемая" техника и импортозамещение. "Бобруйскагромаш" представил новинки  Экономика
18:34 В августе цены на дизельное топливо в Чехии выросли на 14,3%  В мире
18:30 МАЗ и КАМАЗ подписали декларацию о намерениях по производству раздаточных коробок в Саратове  Экономика
18:26 Безопасность, свобода и гордость. Белорусы рассказали, что для них значит быть гражданами своей страны  Общество
18:24 Более 50 отечественных предприятий покажут новинки на "ИННОПРОМ. Беларусь"  Экономика
18:19 Трамп рассчитывает заключить сделку с Ираном после промежуточных выборов в Конгресс США  В мире
18:15 ​​​​​​​Почему Бразилия говорит первой, а США - вторыми? Рассказываем о традиции открытия общих прений ГА ООН  В мире
18:08 Делегация Беларуси участвует в Глобальном форуме по устойчивому транспорту в Пекине  Экономика
18:07 Минздрав пересмотрел предельные максимальные отпускные цены на лекарства белорусского производства Общество
17:59 Военный самолет потерпел крушение у авиабазы США в Германии В мире
17:54 С точностью до микрометров. Как молодой аграрий покорил зарубежные соревнования по профмастерству  Общество
17:51 Место помощи и поддержки. "Матулін пакой" появился в РНПЦ детской онкологии  Общество
17:48 Более 1 тыс. белорусов и россиян примут участие в первом союзном слете людей старшего поколения Общество
17:45 Первые результаты реализации пятилетней программы соцэкономразвития представят на заседании ВНС Общество
17:42 Международная конференция к 205-летию со дня рождения Достоевского пройдет в НББ Афиша
17:41 От небольших модулей к новейшим технологиям. В Гродно прошло торжество ко Дню таможенника  Регионы
17:29 Как организована социальная адаптация людей с нарушениями слуха в Беларуси, рассказали в ТЦСОН Общество
17:15 Ремонт кровель и котлов, заготовка топлива. Как в Брестской области подготовились к сезону холодов  Регионы
17:15 Большой театр Беларуси присоединится к Международному фестивалю "День Шостаковича" Культура
17:14 Извержение супервулкана Йеллоустоун может временно затормозить глобальное потепление В мире
17:11 Более 30 человек заблудились в лесах Гомельской области с начала года Регионы
17:03 "Война" стала гораздо умнее, все прогрессирует. Участники учебных сборов по теробороне об уровне подготовки Регионы
17:02 В Греции рождаемость сократилась более чем вдвое за 45 лет В мире
16:56 Минэкономики: сотрудничество в области развития - ключевой элемент стратегического партнерства с Китаем Экономика
16:52 В Венгрии заявили, что ее включили в Карпатскую восьмерку без согласия Будапешта В мире
Все новости
Все новости

С точностью до микрометров. Как молодой аграрий покорил зарубежные соревнования по профмастерству 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
22 сентября 2026, 17:54

С точностью до микрометров. Как молодой аграрий покорил зарубежные соревнования по профмастерству 

Талантливые учащиеся колледжей Беларуси победили на конкурсе профмастерства "Профессионалы" в Калуге. Лучшим в международном зачете в компетенции "Эксплуатация сельскохозяйственных машин" стал Павел Сафонов - молодой белорусский рабочий, который, несмотря на возраст, активно участвовал в уборочной кампании, а сейчас и вовсе преподает в родном колледже. Корреспондент БЕЛТА пообщалась с аграрием и узнала, откуда появилась любовь к работе на родной земле.

Павлу Сафонову 20 лет, он по образованию слесарь - такую специализацию парень получил в Могилевском государственном ордена Трудового Красного Знамени агролесотехническом колледже им.К.П.Орловского. По словам юноши, любовь к труду на земле появилась у него еще с ранних лет. 
"Свое направление выбрал благодаря отцу, он работает водителем в сфере АПК всю жизнь. Он брал меня с собой еще когда я был ребенком. Я помогал ремонтировать сельхозтехнику и постепенно приучался к труду. Когда подрос, понял, что мне очень нравится возиться с техникой, и пошел по его стопам. Было чувство, что общий труд нас сплачивает. Я брал с папы пример, хотелось показать себя с лучшей стороны, чтобы он гордился своим сыном", - вспоминает он.

Такое воспитание и предрекло будущую профессию. За три года колледж стал для парня настоящим вторым домом. Вместе с преподавателями он занимался работой, активно участвовал в занятиях и постоянно помогал им - так и закреплялся интерес. "Образование в колледже дало мне самые важные основы. Заботливые наставники всегда могли подсказать и помочь. Абсолютно все, что я показывал на многочисленных соревнованиях, освоил именно там - обязан им за это", - считает юноша.

Подготовка к конкурсам проходила беспрерывно и, как отмечает Павел, - на протяжении всего обучения. "Соревнования в Калуге вовсе не были для меня первыми. Я уже стал серебряным призером республиканского конкурса ProfSkills Belarus, выиграл "Трактор-шоу" на агрофоруме в Подмосковье весной 2025 года. Каждое участие делало меня сильнее, я учился на своих ошибках. Это и привело меня по итогу к победе в этот раз", - рассказал участник. 
В ответственный день состязаний на конкурсе Павел просто привычно выполнял все задания и до последнего гадал, какое место занял. "Чувствовал себя спокойно, результат, конечно же, важен, но опыт помог мне относиться проще ко многим вещам. Кроме стрессоустойчивости помогла поддержка педагогов, заряжали меня своим настроем - это самое ценное", - уверен призер.

Каждый из пяти модулей длился по 3 часа. Нужно было максимально выложиться, показать все свои навыки: отрегулировать плуг, найти неисправность в прессе, отремонтировать трактор, настроить автопилот, собрать двигатель Д-240 и многое другое. Для Павла часть с двигателем оказалась самой сложной - нужно было сделать сверхточные измерения вплоть до микрометров. При этом, по словам победителя, все соперники были достойными, поэтому все, что оставалось, просто продолжать делать.

Сегодня самая большая цель парня - стать мастером производственного обучения. Свой богатый опыт он передает учащимся родного колледжа. Павел признается, что чувствует там себя на своем месте.
"Детям могу передать равно столько знаний, сколько мне дали мастера производственного обучения и папа. На самом деле в преподавании самое приятное то, что в учеников можно вкладывать все, что есть, в надежде, что в будущем они ответят благодарностью и станут достойными гражданами, которые помогут государству обеспечивать белорусов продовольствием", - подчеркнул Павел.

Во время уборочной кампании Павел собирал и чистил зерно. Он особенно понимает, насколько в современных реалиях важна работа на полях, когда многие выбирают передовые технологии. "Когда работаешь на уборочной, понимаешь, что от твоей работы зависит экономика, мы кормим жителей страны, чувствуем большую ответственность", - поделился молодой аграрий.

Тем, кто только начинает, собеседник желает не бояться, прислушиваться к чужому опытному мнению, оставить страх позади и не терять самообладание. "И главное - если зацикливаться на победах, можно застыть и не достичь других высот", - добавил юноша.

БЕЛТА.-0- 
Теги
АПК Беларусь
Новости рубрики Общество
Фото из архива Запрет на торговлю пиротехникой: МАРТ провел мониторинг магазинов 
Фото из архива Безопасность, свобода и гордость. Белорусы рассказали, что для них значит быть гражданами своей страны 
Фото из архива Минздрав пересмотрел предельные максимальные отпускные цены на лекарства белорусского производства
Место помощи и поддержки. "Матулін пакой" появился в РНПЦ детской онкологии 
Фото из архива Более 1 тыс. белорусов и россиян примут участие в первом союзном слете людей старшего поколения
Валерий Мицкевич Первые результаты реализации пятилетней программы соцэкономразвития представят на заседании ВНС
  • Главная
  • С точностью до микрометров. Как молодой аграрий покорил зарубежные соревнования по профмастерству 
    • Главное
    Акцент на арендное жилье. Как и где строить заветные квадраты - тема совещания у Лукашенко
    "Чтобы человек мог вселиться и жить". Лукашенко назвал приоритеты в строительстве жилья с господдержкой
    Заседание ВНС должно пройти на самом высоком организационном уровне - Турчин
    Регистрируйся - получай бонус. Беларусбанк дарит всем пользователям онлайн-банка комплименты 
    Топ-новости
    Лукашенко требует от местных властей обеспечивать заселение нового арендного жилья в короткие сроки
    "Копейки заплатить не могут". Лукашенко о проблеме просроченной задолженности за аренду жилья и коммунальные услуги
    Квартиры в привязке к рабочим местам. Лукашенко о задачах при строительстве арендного жилья
    Лукашенко поручил предоставить возможность выкупа арендного жилья у предприятий
    Плату за современное арендное жилье в Беларуси предложили повысить. На сколько вырастут ставки?
    Безопасность, свобода и гордость. Белорусы рассказали, что для них значит быть гражданами своей страны 
    Более 50 отечественных предприятий покажут новинки на "ИННОПРОМ. Беларусь" 
    Какие "плюшки" государство предлагает желающим вселиться в пустующее арендное жилье? Ответил министр ЖКХ
    Первые результаты реализации пятилетней программы соцэкономразвития представят на заседании ВНС
    ​​​​​​​Почему Бразилия говорит первой, а США - вторыми? Рассказываем о традиции открытия общих прений ГА ООН 
    Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 25 сентября
    Минздрав пересмотрел предельные максимальные отпускные цены на лекарства белорусского производства
    Ассортимент и влияние на потребительские привычки. Как МАРТ помогает продвигать отечественные товары
    Делегация Беларуси участвует в Глобальном форуме по устойчивому транспорту в Пекине 
    Место помощи и поддержки. "Матулін пакой" появился в РНПЦ детской онкологии 
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.