С точностью до микрометров. Как молодой аграрий покорил зарубежные соревнования по профмастерству 

Павлу Сафонову 20 лет, он по образованию слесарь - такую специализацию парень получил в Могилевском государственном ордена Трудового Красного Знамени агролесотехническом колледже им.К.П.Орловского. По словам юноши, любовь к труду на земле появилась у него еще с ранних лет."Свое направление выбрал благодаря отцу, он работает водителем в сфере АПК всю жизнь. Он брал меня с собой еще когда я был ребенком. Я помогал ремонтировать сельхозтехнику и постепенно приучался к труду. Когда подрос, понял, что мне очень нравится возиться с техникой, и пошел по его стопам. Было чувство, что общий труд нас сплачивает. Я брал с папы пример, хотелось показать себя с лучшей стороны, чтобы он гордился своим сыном", - вспоминает он.Такое воспитание и предрекло будущую профессию. За три года колледж стал для парня настоящим вторым домом. Вместе с преподавателями он занимался работой, активно участвовал в занятиях и постоянно помогал им - так и закреплялся интерес. "Образование в колледже дало мне самые важные основы. Заботливые наставники всегда могли подсказать и помочь. Абсолютно все, что я показывал на многочисленных соревнованиях, освоил именно там - обязан им за это", - считает юноша.Подготовка к конкурсам проходила беспрерывно и, как отмечает Павел, - на протяжении всего обучения. "Соревнования в Калуге вовсе не были для меня первыми. Я уже стал серебряным призером республиканского конкурса ProfSkills Belarus, выиграл "Трактор-шоу" на агрофоруме в Подмосковье весной 2025 года. Каждое участие делало меня сильнее, я учился на своих ошибках. Это и привело меня по итогу к победе в этот раз", - рассказал участник.В ответственный день состязаний на конкурсе Павел просто привычно выполнял все задания и до последнего гадал, какое место занял. "Чувствовал себя спокойно, результат, конечно же, важен, но опыт помог мне относиться проще ко многим вещам. Кроме стрессоустойчивости помогла поддержка педагогов, заряжали меня своим настроем - это самое ценное", - уверен призер.Каждый из пяти модулей длился по 3 часа. Нужно было максимально выложиться, показать все свои навыки: отрегулировать плуг, найти неисправность в прессе, отремонтировать трактор, настроить автопилот, собрать двигатель Д-240 и многое другое. Для Павла часть с двигателем оказалась самой сложной - нужно было сделать сверхточные измерения вплоть до микрометров. При этом, по словам победителя, все соперники были достойными, поэтому все, что оставалось, просто продолжать делать.Сегодня самая большая цель парня - стать мастером производственного обучения. Свой богатый опыт он передает учащимся родного колледжа. Павел признается, что чувствует там себя на своем месте."Детям могу передать равно столько знаний, сколько мне дали мастера производственного обучения и папа. На самом деле в преподавании самое приятное то, что в учеников можно вкладывать все, что есть, в надежде, что в будущем они ответят благодарностью и станут достойными гражданами, которые помогут государству обеспечивать белорусов продовольствием", - подчеркнул Павел.Во время уборочной кампании Павел собирал и чистил зерно. Он особенно понимает, насколько в современных реалиях важна работа на полях, когда многие выбирают передовые технологии. "Когда работаешь на уборочной, понимаешь, что от твоей работы зависит экономика, мы кормим жителей страны, чувствуем большую ответственность", - поделился молодой аграрий.Тем, кто только начинает, собеседник желает не бояться, прислушиваться к чужому опытному мнению, оставить страх позади и не терять самообладание. "И главное - если зацикливаться на победах, можно застыть и не достичь других высот", - добавил юноша.БЕЛТА.-0-