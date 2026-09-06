С самого детства становился нефтяником. История сотрудника, контролирующего безопасность на скважинах 

Денис признался: путь в нефтяную отрасль для него был предопределен с детства. Окружение, в котором рос будущий специалист, буквально пропитано запахом нефти и разговорами о производстве."В принципе, с самого детства я становился нефтяником, даже не осознавая этого. Помню, как папа и дедушка все время разговаривали о скважинах, о работе. Я тогда еще многих слов, конечно, не понимал. Но, тем не менее, уже тогда осознавал, что для моего дедушки и для папы "Белоруснефть" - это больше, чем работа. Это их вторая семья, их биография, и я хотел тоже стать частью этого", - рассказал мужчина.Именно эта семейная преемственность, по словам собеседника, и стала главным мотиватором при выборе вуза. После школы он поступил в Белорусский национальный технический университет на факультет горного дела и инженерной экологии, выбрав специальность "разработка месторождений полезных ископаемых".Учебу закончил с отличием, получив красный диплом, и по распределению отправился в Гомель, в научно-исследовательский и проектный институт "БелНИПИнефть". Там началась его профессиональная карьера.Хотя отец и дед Дениса также трудились в компании "Белоруснефть" (в Светлогорском управлении буровых работ), их специализация отличалась от его первоначальных устремлений. Представители старшего поколения семьи были механиками, отвечали за оборудование. Сам же Денис тяготел к технологии процесса бурения и инструментам для ее реализации. Однако жизнь внесла свои коррективы."С течением времени судьба поворачивается так, что я все равно все ближе и ближе возвращаюсь к оборудованию, - констатировал он. - И на этом месте работы одной из составляющих моей деятельности является как раз таки работа с противовыбросовым оборудованием".Денис добавил, что три поколения связаны одной профессией и одним предприятием. "И история нашей семьи - это отчасти живая летопись становления и развития белорусской нефтяной отрасли. Пример верности своему делу и преемственности поколений", - считает он.Свой первый рабочий день Денис вспоминает с особым трепетом - это было настоящее боевое крещение. Еще на четвертом курсе, проходя практику в Светлогорском управлении буровых работ, он работал помощником бурильщика."Работа достаточно тяжелая физически, и приходилось работать на больших буровых станках, - признался он. - Тогда еще, будучи студентом-практикантом, я понимал, что станки просто колоссальных размеров, высотой больше 50 м, все оборудование тяжелое. То есть это прям такая суровая мужская профессия, где каждый может себя почувствовать таким достаточно крепким и нужным человеком".После распределения молодой специалист начал карьеру в "БелНИПИнефти". В отделе строительства скважин в качестве инженера-технолога он занимался сопровождением бурения и, что особенно важно, испытанием опытного промыслового оборудования. По его словам, все новшества, которые внедрялись в отрасли, обязательно проходили через научно-исследовательский институт."Очень-очень большой опыт я приобрел именно на первом месте работы. Много оборудования и инструмента прошло через наш отдел. Конечно, в ходе испытаний мы понимали, что некоторые инновации для наших месторождений не совсем применимы, но большую часть испытанного оборудования и технологий успешно внедрили, и на сегодняшний день оно работает на благо и эффективность компании", - добавил Денис.Говоря о том, насколько его ожидания совпали с реальной жизнью на предприятии, собеседник подчеркнул: корпоративный дух и поддержка коллег - это не просто слова. Он знал об этом еще из рассказов отца и деда за семейными ужинами."В "Белоруснефти" даже в самых сложных ситуациях всегда есть поддержка. Негативного в этом плане сказать не могу. Величие и масштабы деятельности компании ошеломляют своими механизмами работы. Впечатления от работы просто потрясающие. Чувствуешь себя такой, знаете, небольшой шестеренкой, которая в совокупности позволяет двигаться огромному двигателю и помогать развивать топливную, энергетическую и нефтяную промышленность в Беларуси", - считает Денис.Одной из таких маленьких побед собеседник считает запуск международного учебно-тренажерного центра по управлению скважиной. Команда запускала полномасштабный проект с новейшим тренажером-имитатором бурения. Возможность пройти этот путь с самого его создания Денис считает одним из главных достижений в своей карьере.Сейчас Денис Матвеенко работает заместителем командира Белорусского военизированного отряда по профилактической работе на предприятии "Белоруснефть". В зоне его внимания находятся ключевые объекты Светлогорского управления буровых работ, нефтегазодобывающего управления, а также управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин."Основная наша цель - это не допустить открытых фонтанов, не допустить проволочек в работе персонала, - пояснил собеседник суть своей работы. - Мы контролируем соответствующее оборудование, подготовку людей и документацию по противофонтанной безопасности".География ответственности специалиста выходит далеко за пределы Беларуси. Денис также участвует в обеспечении безопасности дочерних структур компании в Российской Федерации - ООО "Белоруснефть-Сибирь", АО "НК "Янгпур", где действует филиал "БН-Нефтесервис".На вопрос о том, что дает ему энергию каждое утро, Денис отвечает без колебаний: это отношение к делу и корпоративная культура, в которой ценятся надежность и профессионализм."Самое главное - это никогда не бояться трудностей. Они всегда возникают, потому что это работа, без этого никак. Но вот именно вызов этих трудностей, желание преодолевать их, наверное, заставляет каждый день двигаться дальше, двигаться вперед", - считает мужчина.Он признался, что каждый рабочий день приносит новые открытия, которые порой буквально "открывают глаза" на происходящие процессы в скважине. "Но в целом очень интересно именно то, что работа позволяет двигаться вперед и развиваться. И уже то, что казалось невозможным, с течением времени становится достаточно легко выполнимой задачей. Вот это и заставляет каждый раз вставать и идти на работу с удовольствием", - добавил Денис.По словам Дениса, День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности в "Белоруснефти" - это всегда масштабная череда празднований в каждом коллективе, кульминацией которой становится общее торжественное собрание во главе с генеральным директором. В этом году это был особый праздник. Ведь год для компании "Белоруснефть" юбилейный - она отметила свое 60-летие."Каждый год этот день для нас является датой отсчета какого-то нового жизненного периода, который должен принести нам только положительные эмоции и эффективный труд. Мы его ждем всегда с нетерпением", - рассказал специалист.Однако в кругу семьи этот праздник проходит более скромно, но от этого не менее значимо. Для Дениса это традиционный ужин, когда можно спокойно и по душам поговорить о работе. Особенно ценно, когда за столом собирается вся мужская половина семейной трудовой династии: дедушка, папа и он сам."Мы уже начинаем разговаривать про работу, и я понимаю, что наши домашние так же с трудом нас понимают, как я когда-то не понимал, когда был маленький, - с улыбкой вспомнил Денис. - Но это уже интересно, потому что именно общение на такие рабочие темы всегда сопровождается увлекательными и забавными историями из жизни".Мужчина подчеркнул: очень и очень многое в их семье связано с этой профессиональной преемственностью, что делает праздник по-настоящему своим, родным и наполненным особым смыслом.Анастасия КОЗЛОВА,БЕЛТА.-0-