18 ноября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Химические вещества, содержащиеся в электронных системах курения, отравляют организм в целом, вызывая, например, рак легкого, почек, мочевого пузыря. гортани, полости рта. Об этом рассказала врач по медицинской профилактике УЗ "Минский городской клинической онкологический центр" Ольга Капустина, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила специалист, среди мужского населения в нашей стране рак легких занимает второе место после рака предстательной железы. Медики связывают его непосредственно с такой пагубной привычкой, как курение.





"Влияние табака на организм человека очень хорошо изучено. Установлено, что от начала курения до развития рака легких примерно проходит от 20 до 40 лет. Но с появлением вейпов этот временной промежуток резко сократился. И речь не только о заболеваниях бронхолегочной системы. Химические вещества отравляют организм в целом, вызывая, например, рак почек, мочевого пузыря. гортани, полости рта", - рассказала Ольга Капустина. Причем страдает как сам курильщик, так и те, кто находится с ним рядом, особенно дети.





Опасности подвергается не только их здоровье - дети, глядя на взрослых, подражают им, перенимая пагубную привычку. "Они думают, раз родители курят электронные сигареты, значит, это не так плохо. И это самая опасная категория курильщиков, или парильщиков, потому что на детский организм химические вещества, содержащиеся в электронных системах, влияют гораздо сильнее", - подчеркнула врач.





Ольга Капустина также отметила, что приверженцам кальяна важно знать о том, что его курение в заведениях чревато передачей туберкулеза. "При минимальной обработке многоразовых мундштуков кальянных систем палочки Коха, обладающие высокой жизнеспособностью, не погибают", - рассказала специалист.-0-