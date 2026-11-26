"По распоряжению Президента Государственным секретариатом Совета безопасности в нашей стране проводится масштабная проверка функционирования народного ополчения - одного из элементов обеспечения военной и национальной безопасности. В Молодечненском районном исполнительном комитете я заслушал доклад председателя о том, как он выполняет поставленные задачи по формированию отрядов народного ополчения. Видно, что этому вопросу заблаговременно уделялось достаточно внимания. Те задачи, которые поставлены на текущей проверке, адекватно восприняты, не вызвали сложностей", - отметил заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Горбатенко.
Он также указал, что сегодня отрабатывается подготовка отрядов. "Людей уже оповестили, проверили их здоровье, собрали и приступили к непосредственной подготовке добровольцев. Проводятся занятия по тактической медицине и другим темам. Создана специальная комиссия, которая контролирует, оценивает, анализирует результаты, которые добровольцы показывают. Я думаю, что результаты должны быть положительные. Настрой у людей хороший", - подчеркнул заместитель госсекретаря Совета безопасности.
Как рассказал инструктор отряда спецназначения "Торнадо", который проводит занятия с добровольцами, они с большим интересом слушают правила оказания первой помощи, обращения с оружием, использования и противодействия БПЛА, действия во время патрулирования территории, выполнения иных задач. "Люди заинтересованы, задают много вопросов, схватывают все на лету. Мы со своей стороны пытаемся им всячески оказывать содействие, отвечать на вопросы, проводить практические занятия. Ополчение не появилось во время этой проверки. Занятия с добровольцами проводим уже давно. Это системная работа", - указал он.
Доброволец отряда народного ополчения из агрогородка Городок Юрий Никитин считает, что такие занятия помогают освежить знания, которые были получены во время службы в армии, а также узнать много нового. "Мы все видим обстановку, которая складывается в мире, и не можем просто сидеть дома, нам необходимо быть готовыми ко всему", - отметил он.-0-
Фото Андрея Синявского