Он также указал, что сегодня отрабатывается подготовка отрядов. "Людей уже оповестили, проверили их здоровье, собрали и приступили к непосредственной подготовке добровольцев. Проводятся занятия по тактической медицине и другим темам. Создана специальная комиссия, которая контролирует, оценивает, анализирует результаты, которые добровольцы показывают. Я думаю, что результаты должны быть положительные. Настрой у людей хороший", - подчеркнул заместитель госсекретаря Совета безопасности.

Как рассказал инструктор отряда спецназначения "Торнадо", который проводит занятия с добровольцами, они с большим интересом слушают правила оказания первой помощи, обращения с оружием, использования и противодействия БПЛА, действия во время патрулирования территории, выполнения иных задач. "Люди заинтересованы, задают много вопросов, схватывают все на лету. Мы со своей стороны пытаемся им всячески оказывать содействие, отвечать на вопросы, проводить практические занятия. Ополчение не появилось во время этой проверки. Занятия с добровольцами проводим уже давно. Это системная работа", - указал он.