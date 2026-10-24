С любовью к земле. Минсельхозпрод присоединился к акции "Дай лесу новае жыццё!"





Коллектив ведомства во главе с министром Юрием Горловым сегодня стал частью масштабной республиканской экологической инициативы. "На территории Окинчицкого лесничества Столбцовского лесхоза аграрии высадили более 4 тыс. саженцев сосны обыкновенной и березы повислой, заложив зеленый фундамент на площади свыше одного гектара", - подчеркнули в министерстве.





Молодые деревья станут символом благополучия государства, сохранения национального наследия и заботы о родной земле. Лес по праву называют легкими Беларуси, гарантией чистого воздуха и надежным домом для уникального биоразнообразия. Разумное и бережное отношение к природным ресурсам - единственный путь сохранить это бесценное богатство для будущих поколений.





Юрий Горлов подчеркнул значимость инициативы. "Акция "Дай лесу новае жыццё!" уже объединила тысячи неравнодушных белорусов по всей стране. В ней активно участвуют и организации, подчиненные Минсельхозпроду, во всех регионах. Наши коллективы выражают заботу о родных лесных угодьях не словами, а делом. Мы, аграрии, как никто другой близки к земле и прекрасно понимаем: только бережное и трепетное отношение позволит ей отвечать нам щедрыми урожаями", - акцентировал он.





На память об участии в акции министр вручил Столбцовскому лесхозу особый подарок - топор-колун производства Минского тракторного завода. Этот инструмент, изготовленный на МТЗ специально по поручению Президента, стал символом преемственности традиций и национальным брендом.





Глава ведомства также отметил, что каждый саженец, опущенный в землю, - вклад в экологическую безопасность и устойчивое развитие страны, пример того, как белорусы сплачиваются для добрых и важных дел.-0-

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Минсельхозпрода присоединились к посадке молодого леса во время республиканской акции "Дай лесу новае жыццё!". Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.