С комфортом по бетонке. После реконструкции открыли участок дороги М10 в Речицком районе

24 сентября, Речицкий район /Корр. БЕЛТА/. Движение автотранспорта открыли по участку М10 после реконструкции в Речицком районе, передает корреспондент БЕЛТА.



Как рассказал генеральный директор предприятия "Гомельавтодор" Денис Ясько, последние два года жители Гомельской области и всей страны наблюдали за реализацией масштабного проекта - реконструкции первой очереди автомобильной дороги М10 в Речицком районе. Сегодня эта магистраль серьезно изменилась с учетом современных требований и нормативов. Предусмотрен ряд нюансов, чтобы движение здесь было комфортным и безопасным.



"Все основные элементы на объекте выполнены. Так, на данном участке устроено первое в Гомельской области бетонное покрытие основной проезжей части, его протяженность - почти 17 км. Также построены мосты, путепроводы, подземные пешеходные переходы, установлены барьерное и пешеходное ограждение, нанесена разметка, установлены указатели направлений", - подчеркнул он.



Денис Ясько отметил, что решение об открытии движения по новому покрытию в двух направлениях было принято до окончания всех технологических работ. "Отдельные работы на участке продолжаются, поэтому будут вводиться временные ограничения. В связи с этим обращаю внимание участников дорожного движения на необходимость соблюдения временных дорожных знаков в местах производства работ", - акцентировал он.



Также гендиректор "Гомельавтодора" подчеркнул, что реконструкция автодороги M10 на следующем участке будет продолжена в этом году. Уже начались подготовительные работы: перемещается строительный городок и др.



Всего масштабная реконструкция М10 предусматривает пять очередей.-0-