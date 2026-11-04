С какими проблемами сталкивается Трамп при урегулировании конфликта в Украине, рассказал эксперт из США

"Нельзя отрицать, что администрация Дональда Трампа приложила значительные усилия, используя политический капитал, чтобы положить конец конфликту в Украине. Учитывая опыт своего первого президентского срока, когда не всегда было ясно, контролирует ли он свою администрацию, на этот раз американский лидер выбрал людей, которые гораздо ближе к нему и которым он может доверять", - сказал Закари Пайкин.
При этом он указал, что конфликт в Украине - это не только отношения между Россией и Украиной, но и более широкий вопрос европейской безопасности. Это значит, что США сами по себе не смогут разрешить этот конфликт, если некоторые европейские страны будут против. Это и происходит сейчас. "Чтобы положить конец этому конфликту, потребуются переговоры о будущем европейской системы безопасности, которые в конечном счете приведут к переговорам по контролю над вооружениями, прозрачности и другим вопросам. Для этого также потребуется участие таких американских органов, как Пентагон и ЦРУ. Их привлечение само по себе является непростой задачей, потому что в этих структурах есть много людей, которые против компромисса с Россией", - подчеркнул эксперт.
IV Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в Минске 3-4 ноября. В мероприятии принимают участие более 600 человек, представляющих около 50 стран. В программе конференции предусмотрены три рабочие и две тематические сессии с рассмотрением широкого спектра вопросов региональной и глобальной безопасности.-0-
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