С какими проблемами сталкивается Трамп при урегулировании конфликта в Украине, рассказал эксперт из США

IV Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в Минске 3-4 ноября. В мероприятии принимают участие более 600 человек, представляющих около 50 стран. В программе конференции предусмотрены три рабочие и две тематические сессии с рассмотрением широкого спектра вопросов региональной и глобальной безопасности.-0- IV Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в Минске 3-4 ноября. В мероприятии принимают участие более 600 человек, представляющих около 50 стран. В программе конференции предусмотрены три рабочие и две тематические сессии с рассмотрением широкого спектра вопросов региональной и глобальной безопасности.-0-





4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нежелание некоторых европейских стран и госорганов США идти на компромисс с Россией мешает администрации Дональда Трампа разрешить конфликт в Украине. Таким мнением с журналистами на полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности поделился заместитель директора проекта по лучшему миропорядку Института ответственного государственного управления имени Куинси (США) Закари Пайкин, сообщает корреспондент БЕЛТА."Нельзя отрицать, что администрация Дональда Трампа приложила значительные усилия, используя политический капитал, чтобы положить конец конфликту в Украине. Учитывая опыт своего первого президентского срока, когда не всегда было ясно, контролирует ли он свою администрацию, на этот раз американский лидер выбрал людей, которые гораздо ближе к нему и которым он может доверять", - сказал Закари Пайкин.При этом он указал, что конфликт в Украине - это не только отношения между Россией и Украиной, но и более широкий вопрос европейской безопасности. Это значит, что США сами по себе не смогут разрешить этот конфликт, если некоторые европейские страны будут против. Это и происходит сейчас. "Чтобы положить конец этому конфликту, потребуются переговоры о будущем европейской системы безопасности, которые в конечном счете приведут к переговорам по контролю над вооружениями, прозрачности и другим вопросам. Для этого также потребуется участие таких американских органов, как Пентагон и ЦРУ. Их привлечение само по себе является непростой задачей, потому что в этих структурах есть много людей, которые против компромисса с Россией", - подчеркнул эксперт.