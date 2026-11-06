С чем связана военная активность у границ Беларуси? Мнение эксперта

Военный аналитик вспомнил заявление министра обороны Великобритании Уэса Стритинга о том, что ему нужна тысяча дней для подготовки к войне. "Украина, жертвуя собой, выигрывает время для стран Запада, чтобы они могли подготовиться к войне реальным образом, т.е. раскрутить военную экономику, пополнить свои вооруженные силы, поставить на вооружение современные образцы техники и так далее", - заявил Александр Алесин.-0-

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество военных учений стран Европы обратно пропорционально их экономической ситуации. Таким мнением в проекте БЕЛТА "В теме" поделился независимый военный аналитик Александр Алесин.Рассуждая о военной активности у границ Беларуси со стороны стран Европы, Александр Алесин отметил: "Мы должны смотреть на это трезво. И, как говорил Президент, готовиться к войне. Эти учения обратно пропорциональны ослаблению экономической ситуации. Чем хуже экономическая ситуация в странах Европы, тем больше они разгоняют военный психоз, военную пропаганду, тем больше проводят этих учений. Потому что им необходимо списать свои экономические неудачи, закрыть их ссылкой на угрозу со стороны России, что, мол, надо затянуть пояса, пожертвовать своей чашкой кофе, как они говорят"."Но все сделано для того, чтобы передний край обороны Украины выстоял и чтобы они (страны Европы. - Прим. БЕЛТА) получили время для подготовки своих экономик, армий, государств к конфликту с Россией к 2029 или 2030 году", - сказал он.