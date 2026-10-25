Рыбаков рассказал, что нужно для открытия прямого авиасообщения с США

Валентин Рыбаков отметил, что такие вопросы, как открытие прямых авиарейсов, всегда решаются очень долго. Например, казахстанские авиалинии работают над прямым сообщением с США уже восемь лет.





"Чтобы открыть прямой рейс, необходимо решить целый ряд различных вопросов: это и вопросы безопасности, вопросы сертификации и самолетов, и пилотов, личного состава, аэропорта и так далее. Поэтому мы работаем. Это один из тех вопросов, которые мы постоянно обсуждаем (на переговорах с американской стороной. - Прим. БЕЛТА)", - рассказал дипломат.





Комментируя возможные сроки возобновления работы посольства США в Беларуси, Валентин Рыбаков обратил внимание, что американская дипмиссия в Минске официально никогда не закрывалась.





"Оно уехало из Беларуси, переехало в Литву. Как американская сторона тогда утверждала, в связи с вопросами безопасности. Начались военные действия на территории соседней Украины, и под этим предлогом они перебрались в Литву. Американские дипломаты имеют все необходимые документы - визы, разрешения. Что касается возвращения посольства, американцы перед нами поставили определенные вопросы, которые, с их точки зрения, позволят им полностью перебраться в Минск. Вопросы решаются", - заявил постпред Беларуси.





Глава государства Александр Лукашенко 22 октября принял доклад о результатах работы в переговорном процессе с Соединенными Штатами. В числе участников мероприятия были премьер-министр Александр Турчин, генеральный прокурор Дмитрий Гора, председатель КГБ Иван Тертель, министр иностранных дел Максим Рыженков, постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.





"Должен сказать, что администрации США сегодня непросто, работы хватает. Но я очень ценю, что Дональд Трамп и его люди уделяют внимание нашим контактам. Есть подвижки по многим вопросам, - заявил Президент. - Несмотря на то, что выпячиваются отдельные проблемы, как они говорят, с обменом политзаключенных на отмену санкций и так далее. Хотя много и других вопросов, связанных с посольствами и так далее, сегодня у нас на столе. В том числе взаимоотношения Беларуси с Европейским союзом, что касается в том числе и Соединенных Штатов Америки".-0-





Больше актуальных новостей и аналитики смотрите на VIDEOBEL.BY.