Руководители МЧС Беларуси, России и Казахстана обсуждают в Несвиже развитие системы мониторинга пожаров

(Обновлено 12:40)

22 сентября, Несвиж /Корр. БЕЛТА/. В Несвиже под председательством белорусской стороны проходит XIII заседание Совместной коллегии МЧС Беларуси, Казахстана и России, передает корреспондент БЕЛТА.

В МЧС Беларуси отметили, что за долгие годы работы совместная коллегия стала площадкой обсуждения и принятия как стратегических, так и практических решений, направленных на повышение уровня безопасности населения, объектов экономики и критической инфраструктуры от широкого спектра современных кризисов и угроз. Внимание глав спасательных ведомств акцентируется не только на трехсторонней повестке, но и на продвижении совместных интересов в рамках СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и других международных организаций.