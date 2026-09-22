Руководители МЧС Беларуси, России и Казахстана обсуждают в Несвиже развитие системы мониторинга пожаров

(Обновлено 12:40)
22 сентября, Несвиж /Корр. БЕЛТА/. В Несвиже под председательством белорусской стороны проходит XIII заседание Совместной коллегии МЧС Беларуси, Казахстана и России, передает корреспондент БЕЛТА.
Участие в заседании принимают министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский, министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Мурат Муханов.
В МЧС Беларуси отметили, что за долгие годы работы совместная коллегия стала площадкой обсуждения и принятия как стратегических, так и практических решений, направленных на повышение уровня безопасности населения, объектов экономики и критической инфраструктуры от широкого спектра современных кризисов и угроз. Внимание глав спасательных ведомств акцентируется не только на трехсторонней повестке, но и на продвижении совместных интересов в рамках СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и других международных организаций.
Коллегиальный орган спасательных ведомств Беларуси, Казахстана и России учрежден для координации совместной деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Заседания коллегии проводятся ежегодно.-0-
Фото Сергея Шелега