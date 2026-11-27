27 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. С началом отопительного сезона риск возникновения пожаров в жилом секторе возрастает. Основные причины чрезвычайных ситуаций - человеческий фактор, неисправная электропроводка и нарушение правил эксплуатации печей. О том, как обезопасить свой дом и близких корреспонденту БЕЛТА рассказала официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Инесса Елфимова.



Как отметили в ведомстве, за 10 месяцев 2026 года в области зарегистрировано 877 пожаров, при которых погибли 77 человек. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года произошло 845 возгораний, жертвами стали 63 человека. Рост показателей очевиден. При этом 77% трагедий приходится на жилой фонд.



Главной причиной большинства пожаров остается неосторожное обращение с огнем, часто усугубляемое алкогольным опьянением. Только за 10 месяцев из-за этого погибли 46 человек. Второе место занимают нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования (238 пожаров), третье - проблемы с отопительными приборами (210 пожаров). Детская шалость с огнем стала причиной 13 пожаров.



Примеры трагических последствий беспечности приводят спасатели. Так, 24 октября в деревне Плещицы Шкловского района сгорел частный дом. Спасатели обнаружили в одной из комнат тело 56-летнего хозяина. Предварительная причина пожара - непотушенный окурок. А 5 ноября в Черикове огонь унес жизни матери и ее 35-летнего сына. Они также погибли из-за неосторожного обращения с огнем.



Чтобы избежать подобных сценариев, специалисты МЧС напоминают базовые правила безопасности. Нельзя оставлять открытый огонь без присмотра, курить в постели или использовать легковоспламеняющиеся жидкости для розжига. Особое внимание следует уделить детям: спички и зажигалки должны храниться в недоступном для них месте.



В частном секторе основным источником тепла часто становится печь. Однако именно она таит в себе серьезную опасность при неправильной эксплуатации. "Трещины и зазоры в кладке необходимо тщательно замазать глиной. Пожарную опасность представляют также трещины в дымоходах - это лазейки для открытого пламени на чердаке. Побеленный дымоход в пределах чердака всегда укажет на возможную проблему черной копотью", - пояснила Инесса Елфимова.



Специалисты рекомендуют топить печь в холодную погоду 2-3 раза в день не более чем по полтора часа, чтобы избежать перекала. За два часа до сна топку нужно прекращать. Перед дверцей печи на деревянном полу обязательно должен быть прибит металлический лист размером 50х70 см или уложена плитка. Ни в коем случае нельзя сушить на печи одежду или складировать рядом дрова (расстояние должно быть не менее 1,25 м).



Горячую золу следует высыпать в специальную яму подальше от строений, предварительно затушив водой, песком или снегом. Закрывать заслонку можно только после полного прогорания углей, иначе велик риск отравления угарным газом.



Горожанам, использующим обогреватели, спасатели советуют внимательно изучать инструкции. Средний срок службы такого прибора - около 10 лет. Использование техники сверх этого срока опасно.



Обогреватель должен стоять на безопасном расстоянии от штор и мебели. Его нужно регулярно очищать от пыли, которая может воспламениться. Категорически запрещено использовать самодельные или поврежденные приборы. Ветхую электропроводку в доме следует заменить, доверив работу профессионалам.



Чтобы предупредить беду, работники МЧС проводят регулярные рейды в рамках акции "Дом без пожара". За 10 месяцев в области состоялось 34 таких мероприятия, включая два республиканского уровня в Могилеве и Бобруйском районе.



Спасатели посещают домовладения, проверяют состояние проводки и печей, проводят беседы с жильцами. Особый акцент делается на установке автономных пожарных извещателей (АПИ). Этот небольшой прибор способен разбудить спящего человека громким звуковым сигналом при появлении дыма. С начала года спасатели установили в домах граждан более 16 тыс. таких устройств.



"Больше всего под удар "печных" пожаров попадают пенсионеры, как правило, одиноко проживающие. Не оставляйте престарелых родителей без внимания: съездите к ним, помогите по хозяйству, проверьте исправность печи и проводки, установите извещатели. Ведь пенсионеры редко просят помощи, стараясь сэкономить каждую копейку. Забота о них - наша святая обязанность", - подчеркнули в ведомстве.



При первых признаках пожара необходимо немедленно покинуть опасную зону, предупредить соседей и позвонить по телефонам 101 или 112.-0-