Российский дипломат: героизация пособников нацистов и снос памятников ведут к трагическим последствиям

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа над сохранением памяти о трагедии Малого Тростенца должна стать темой не только национальной, но и общеевропейской. Об этом заявил посол России в Австрии Андрей Грозов на круглом столе в Вене "Общее в памяти разных культур: международное осмысление трагедии Малого Тростенца", сообщает БЕЛТА.Малый Тростенец - крупнейший концлагерь на территории Беларуси и оккупированной части СССР. Он стал местом, где нацистская машина смерти была задействована с холодной, будничной методичностью. Здесь были замучены и убиты десятки тысяч советских граждан. Сюда же эшелонами привозили евреев из австрийских городов."Для России историческая память о Второй мировой войне имеет принципиальное значение: Советский Союз потерял в ней 27 млн человек. Эта память для нас - не политическая конъюнктура, а нравственный долг перед погибшими и ответственность перед живущими, - заявил российский дипломат. - Наша страна выступает за признание геноцида советского народа на международном уровне. Мы добиваемся этого в ООН, ОБСЕ и на других международных площадках. Мы не должны молчать, когда сегодня в ряде стран Европы память о войне становится предметом политических манипуляций. Историю переписывают, ответственность размывают, а роль Советского Союза, который понес главное бремя борьбы с нацизмом и спас Европу от порабощения, пытаются умалить или забыть".Андрей Грозов подчеркнул недопустимость ставить знак равенства между агрессором и освободителем, героизировать пособников нацистов, сносить памятники советским воинам-освободителям, пересматривать Нюрнбергский приговор. Такая политика, отметил посол, идет вразрез с уроками истории и будет иметь трагические последствия для народов тех стран, правящие элиты которых ее проводят."Тем более ценным на этом фоне становится открытый профессиональный диалог. Ученые и архивисты, опираясь на документы и свидетельства, способны сделать то, что не всегда удается политикам: говорить о прошлом честно, без упрощений и взаимных упреков. Главная наша задача - передача памяти молодым людям. Свидетелей тех событий почти не осталось, и все, что в наших силах, - сохранить их голоса в архивах, музеях, учебниках, совместных исследовательских, образовательных проектах", - резюмировал Андрей Грозов.-0-