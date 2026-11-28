28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская фигуристка Евгения Медведева впервые за семь лет прыгнула двойной аксель. Это произошло 27 ноября во время выступления на шоу "Грани невозможного" в "Минск-Арене". Об этом спортсменка рассказала журналистам после своего выступления, сообщает корреспондент БЕЛТА.





"Прыжок, который я сделала, - первый после окончания карьеры, то есть впервые за семь лет. Я прыгнула двойной аксель. Для профессионалов это считается разминочным прыжком. Для меня в принципе прыжок - это уже огромная победа. Поэтому спасибо Минску за вдохновение, у меня все получилось", - сказала Евгения Медведева.





Она призналась, что состоявшееся 27 ноября выступление было особенным, перед ним она достаточно сильно нервничала. "Для меня это огромная победа. Еще летом я даже не думала, что когда-либо коньки надену. У меня были достаточно серьезные операции по восстановлению опорно-двигательного аппарата. А это решающий момент в нашем виде спорта, как вы понимаете", - поделилась она.





Сейчас фигуристке 27 лет и, по ее словам, она не прыгала почти четыре года. Однако в какой-то момент просто переосмыслила свой подход к любимому виду спорта и постепенно, без насилия, с любовью к себе стала восстанавливать навыки. "Изначально я готовилась хоть как-то более-менее выглядеть к новогодним сказкам, а они в январе. Про прыжки даже речи не шло", - заметила Евгения Медведева.





Она рассказала, что ранее перенесла травмы позвоночника, тяжелейший ковид с осложнениями на мозг и координацию, на мышечный корсет, в каждой ноге - по три штифта.





По словам фигуристки, в Минск она приезжает стабильно раза два в год - с мастер-классами, проектами, выступлениями. "Всегда полный зал, всегда очень тепло встречает публика. Видно, что фигурное катание - это особенный вид спорта для вашего народа, и это очень приятно", - сказала она.





Программа спортивного шоу в "Минск-Арене" объединила выступления спортсменов и артистов самых разных жанров: художественной, эстетической и воздушной гимнастики, фигурного катания, акробатики, ВМХ, роллер-спорта, а также выступления танцевальных и цирковых коллективов. Шоу проходит два дня, 27 и 28 ноября.-0-