Россия от переговоров не отказывается, но жестов доброй воли больше нет - эксперт

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия от переговоров не отказывается, но жестов доброй воли больше нет. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" рассказал член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Александр Шпаковский, а также рассказал о том, как это связано с 40-дневной операцией Владимира Зеленского.

Рассуждая о положении Украины, Александр Шпаковский отметил: "Ситуация очень сложная, по данным из Киева, она близка к катастрофической". Рассуждая о положении Украины, Александр Шпаковский отметил: "Ситуация очень сложная, по данным из Киева, она близка к катастрофической".





"Долгое время велась дискуссия о том, почему Россия не наносит те или иные удары. На самом деле здесь имела место политическая воля президента Путина, который, на мой взгляд, до последнего надеялся на благоразумие оппонентов, на то, что все-таки получится выйти на некую переговорную траекторию и интересы такой сверхдержавы, как Российская Федерация, в области безопасности будут учтены", - сказал член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей. Он подчеркнул, что интересы России были заявлены достаточно давно - это отказ от вступления Украины в НАТО, демилитаризация, запрет неонацистских формирований: "Достаточно конкретные требования выдвигает Российская Федерация, и нам они понятны".





Александр Шпаковский обратил внимание, что летом была спланирована так называемая сорокадневная операция - "40 дней Зеленского": "Они посчитали, что якобы за счет нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, по маркетплейсам удастся вызвать такой масштабный внутриполитический кризис в России, что общество просто-напросто самостоятельно разрушит конструкцию государства, в котором живет. Но этого не произошло".





"Во-первых, они переоценили собственные возможности. Во-вторых, недооценили загадочную славянскую душу. Россия, по признанию президента Путина, потеряла до 1% ВВП вследствие этих ударов. Но то, как Россия начала отвечать, поставило Украину на грань военной катастрофы. И опять на повестку дня встал вопрос переговоров. Россия в этот раз от переговоров не отказывается, но жестов доброй воли больше нет. Если визави продолжат хитрить, тем меньше будет доверия и, соответственно, тем хуже будет для всех", - сказал парламентарий.





Он подчеркнул, что самая главная угроза в этом вопросе - перерастание конфликта в третью мировую войну: "И там уже победителей не будет. Это совершенно понятно любому здравомыслящему человеку, потому что накопленные военные потенциалы, оружие массового поражения, ядерное оружие просто-напросто угрожает существованию всей планеты, жизни на Земле".





Александр Шпаковский отметил, что у Беларуси возможности не безграничны, но они не такие уж и скромные. Он напомнил, что на IV Минской конференции по евразийской безопасности в том числе обсуждались возможности малых стран. "И шла речь о том, что международный вес некоторых государств, в том числе и нашей страны, причем это были мысли западных коллег, значительно выше их ресурсных возможностей в экономике или в военной сфере. Пожалуй, отнесение нашей страны к списку таких государств действительно оправдано, хотя бы исходя из того, что Александр Григорьевич Лукашенко на сегодняшний день самый опытный политический лидер в Европе. Это тоже факт бесспорный", - заключил парламентарий.-0-