23 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия намерена использовать опыт Беларуси в регулировании деятельности риелторов. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.



"Регулирование деятельности риелторов необходимо - это в первую очередь установит ответственность профессиональных участников рынка за качество предоставляемых ими услуг, повысит прозрачность сделок с недвижимостью и защитит граждан. В данной сфере есть положительный опыт у наших коллег из Республики Беларусь, и в целом международная практика подтверждает целесообразность такого решения. Росреестр готов выступить регулятором этой деятельности, у нас уже есть конкретные предложения", - сказал Алексей Бутовецкий.



Он принял участие в обсуждении разработки проекта федерального закона "О предпринимательской деятельности в сфере недвижимости и обеспечении безопасности сделок с недвижимым имуществом". Отмечалось, что в России часть рынка риелторских услуг находится в теневой зоне. Количество частных риелторов (ИП, физические и юридические лица) составляет 418 тыс. человек, а число специалистов, оказывающих риелторские услуги, - порядка 550 тыс. человек. Основная часть - риелторы, работающие в единственном лице, что указывает на низкий порог входа в профессию и создает риски неравномерного качества услуг.-0-