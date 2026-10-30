"> РОО "Белая Русь" вручила первый нагрудный знак "За общественную деятельность"

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканское общественное объединение "Белая Русь" вручило золотой нагрудный знак I степени под №1 "За общественную деятельность", сообщает БЕЛТА.
Учрежденный в апреле 2026 года нагрудный знак "За общественную деятельность" (I степени - золотой, II степени - серебряный) создан как форма публичного признания заслуг людей, стоявших у истоков объединения и своим авторитетом и трудом доказавших преданность делу.
Золотой нагрудный знак I степени под №1 вручен председателю Совета Республики Наталье Кочановой. Награду вручил председатель РОО "Белая Русь", министр образования Андрей Иванец.
"Этот знак под номером один - не просто высшая награда организации. Это отражение политической позиции, личного авторитета и неизменной приверженности государственному курсу, которую Наталья Кочанова последовательно отстаивает на протяжении всей истории становления объединения", - отметили в Совете Республики.-0-
Фото Максима Гучека