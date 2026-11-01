Роль Беларуси в миротворческом процессе трудно переоценить - российский политолог

В Гомеле встречались уполномоченные по правам человека России и Украины, оттуда вылетали, чтобы эвакуировать мирных жителей. "Украинские беженцы, которые хотят вернуться на территорию Украины, используют Гомель как логистический хаб. В целом Беларусь с самого начала конфликта показывала, что она, как никто другой, искренне хочет разрешения этого конфликта. И Россия, и Украина для Беларуси братские республики, несмотря на определенные нюансы, которые, в частности, были между Киевом и Минском", - отметил Камран Гасанов.





Он напомнил, что первые переговоры между Россией и Украиной проходили на территории Беларуси. Минск постоянно стремится расширить миротворческие функции, предлагает свою площадку. "При любой возможности Минск одним из первых будет способствовать решению конфликта на контрасте с теми странами, которые хотят сорвать мирный процесс", - сказал Камран Гасанов.-0-