Историк добавил, что, по разным подсчетам, у Владимира было шесть жен и, если верить летописным сообщениям, около 800 наложниц. "Когда он уже стал великим князем Киевским, в процессе инспекции всех подчиненных восточнославянских племенных земель он отбирал самых красивых барышень в свой гарем. И, как пишет летописец, "сладострастник был паче Соломона". Не знаю, насколько он там был сладострастник, но факт в том, что Рогнеда не была единственной женой", - заключил Игорь Марзалюк.-0-
Общество
21 октября 2026, 18:35
"Рогнеду стали называть Гориславой". Историк о захвате Полоцка и убийстве семьи Рогволода Владимиром
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Новости темы "Настоящая история. Лекции"
21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почему новгородский князь Владимир захватил Полоцк и расправился с семьей местного князя Рогволода, в проекте БЕЛТА "Настоящая история. Лекции Игоря Марзалюка" рассказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей, историк Игорь Марзалюк.
Игорь Марзалюк, рассказывая о трагической истории полоцкой княгини Рогнеды, дочери князя Рогволода, напомнил, что к ней сватался новгородский князь Владимир, но получил отказ. Рогнеда сказала: "Не хочу разути робичича, хочу за Ярополка". Тем самым княгиня указала на низкое происхождение матери Владимира, которая была ключницей у его бабушки Ольги. "Это никому не могло понравиться. Естественно, не понравилось и Владимиру. Тогда он решил образцово-показательно наказать Полоцк за такой отказ", - отметил историк.
Историк добавил, что, по разным подсчетам, у Владимира было шесть жен и, если верить летописным сообщениям, около 800 наложниц. "Когда он уже стал великим князем Киевским, в процессе инспекции всех подчиненных восточнославянских племенных земель он отбирал самых красивых барышень в свой гарем. И, как пишет летописец, "сладострастник был паче Соломона". Не знаю, насколько он там был сладострастник, но факт в том, что Рогнеда не была единственной женой", - заключил Игорь Марзалюк.-0-
Историк добавил, что, по разным подсчетам, у Владимира было шесть жен и, если верить летописным сообщениям, около 800 наложниц. "Когда он уже стал великим князем Киевским, в процессе инспекции всех подчиненных восточнославянских племенных земель он отбирал самых красивых барышень в свой гарем. И, как пишет летописец, "сладострастник был паче Соломона". Не знаю, насколько он там был сладострастник, но факт в том, что Рогнеда не была единственной женой", - заключил Игорь Марзалюк.-0-
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