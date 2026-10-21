"Рогнеду стали называть Гориславой". Историк о захвате Полоцка и убийстве семьи Рогволода Владимиром 

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почему новгородский князь Владимир захватил Полоцк и расправился с семьей местного князя Рогволода, в проекте БЕЛТА "Настоящая история. Лекции Игоря Марзалюка" рассказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей, историк Игорь Марзалюк.Игорь Марзалюк, рассказывая о трагической истории полоцкой княгини Рогнеды, дочери князя Рогволода, напомнил, что к ней сватался новгородский князь Владимир, но получил отказ. Рогнеда сказала: "Не хочу разути робичича, хочу за Ярополка". Тем самым княгиня указала на низкое происхождение матери Владимира, которая была ключницей у его бабушки Ольги. "Это никому не могло понравиться. Естественно, не понравилось и Владимиру. Тогда он решил образцово-показательно наказать Полоцк за такой отказ", - отметил историк.Он указал на роль в штурме Полоцка родного дяди князя Владимира - Добрыни, который считается историческим прототипом былинного богатыря Добрыни Никитича. "При этом летопись акцентирует внимание, что это было именно по наущению Добрыни. Естественно, ведь дальше нужно было как-то обелить князя, который принял крещение и все остальное... Как бы там ни было, в тексте написано "по наущению Добрыни". На глазах тогда еще живого отца и братьев он (Владимир. - Прим. БЕЛТА) насилует Рогнеду, а потом на ее же глазах их всех убивает. После этого Рогнеду стали еще называть Гориславой. Вот такой был кровавый брак", - рассказал Игорь Марзалюк.Историк добавил, что, по разным подсчетам, у Владимира было шесть жен и, если верить летописным сообщениям, около 800 наложниц. "Когда он уже стал великим князем Киевским, в процессе инспекции всех подчиненных восточнославянских племенных земель он отбирал самых красивых барышень в свой гарем. И, как пишет летописец, "сладострастник был паче Соломона". Не знаю, насколько он там был сладострастник, но факт в том, что Рогнеда не была единственной женой", - заключил Игорь Марзалюк.-0-