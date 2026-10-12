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Родительский счет, соцреклама. Какие инициативы предложили многодетные семьи на форуме в Полоцке

Опубликовано:

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Общество
12 октября 2026, 18:47

Родительский счет, соцреклама. Какие инициативы предложили многодетные семьи на форуме в Полоцке

12 октября, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. Открытие родительского счета, проекты по духовно-нравственному воспитанию в школах от многодетных семей, работа христианского психолога с детьми и родителями - участники международного форума "Разговор о важном: счастливая семья - крепкое государство", проходящего в Полоцке, предложили немало идей для популяризации традиционных семейных ценностей, защиты детей и пожилых родителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие проводится под патронажем Совета Республики и Белорусской православной церкви. На традиционный форум, который в этом году проводится в международном формате, приехали по пять многодетных семей от каждой области и Минска. Свои идеи и интересующие их вопросы они обсудили с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси.
Одной из наиболее волнующих родителей проблем является влияние интернета и социальных сетей на подрастающее поколение. "Запретить и ограничить проще всего, но это совсем не выход", - подчеркнула Наталья Кочанова, обсуждая тему с матерями и отцами. По мнению спикера, здесь нужно подойти взвешенно и искать выход, где соцсети не превратятся в запретный плод. Участники форума отметили, что кроме деструктивных групп и сомнительных собеседников в мессенджерах есть и другая проблема - школьники пользуются искусственным интеллектом для решения домашних заданий, из-за этого перестают думать самостоятельно, так что процесс обучения получается напрасным. Опытные родители предложили вариант - дети должны делать домашнее задание в школе, где ребенок не может пользоваться смартфоном, так как сдает его перед началом учебного дня. Например, это можно попробовать в продленке в первом классе.
Многие из участников "Разговора о важном" - люди верующие и соблюдающие христианские традиции. Родители, волнующиеся за духовное воспитание подрастающего поколения, предложили Патриаршему Экзарху и председателю Совета Республики создать совместный проект для школьников, где ребятам рассказывали бы о духовной составляющей семейной жизни, и, возможно, это могло бы поменять отношение ребят к браку, они смогли бы научиться терпению и взаимопониманию, учитывая божьи заповеди. И еще одно предложение от многодетных семей - работа "христианского психолога", который помогал бы детям и взрослым найти выход из трудной жизненной ситуации, в том числе опираясь на слово Божье. Такая духовная и психологическая поддержка, считают родители, была бы неоценима для профилактики суицидов среди детей.
Касаясь нравственного воспитания, участники форума обратили внимание, что во многих городах на билбордах часто можно увидеть рекламу, где красуются полуобнаженные модели в нижнем белье. "Хотелось бы, чтобы на таких билбордах были фотографии наших белорусских семей, ведь что может быть лучше личного примера счастливых людей", - отметили форумчане. Наталья Кочанова поддержала такое предложение и предложила заместителю председателя Витебского облисполкома Алексею Гуйде подхватить эту инициативу и на билборды поместить снимки семьей северного региона, которые участвовали в "Разговоре о важном".
Гости из Гомельской области рассказали, что благодаря конкурсу "Семья года", где в свое время презентовали свою полезную инициативу, развивают проект: многодетные мамы встречаются с девочками-подростками из разных учреждений образования и рассказывают им о материнстве, жизни в большой семье, способах самореализации, воспитании детей и о том, как выстраивать коммуникацию с мужем. И многие девушки, по словам инициаторов, интересуются этой темой, для них важно мнение тех, кто сам имеет подобный опыт. Семья готова распространить свой опыт не только на родную область, но и поделиться наработками со всеми.
Победители республиканского конкурса "Семья года - 2026" Ольга и Дмитрий Свиридюк предложили создать так называемый родительский счет, куда взрослые работающие дети могли бы перечислять от зарплаты по 1-2%, чтобы их мамы и отцы на пенсии или даже до нее могли бы воспользоваться такой материальной помощью. Это могло бы стать неплохой подушкой безопасности для старшего поколения, как считают креативные супруги.

Многие семьи приехали на форум, чтобы поделиться своими проблемами. Например, где пройти квалифицированное обследование, если ребенку ставят диагноз "заболевание аутистического спектра". Как искоренить нецензурную брань среди школьников, особенно младшего возраста. Что поможет защитить детей от буллинга в школах. Какими способами сохранить преемственность поколений и передавать молодым матерям опыт их матерей и бабушек в создании уюта и воспитании сыновей и дочерей.
Участники форума, которые собрались в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре, также побывали на экскурсии в святой обители и услышали о духовном подвиге Евфросинии Полоцкой, прикоснулись к мощам святой. Многие благодарили за такую возможность приехать в город, где зарождалась белорусская государственность и все пропитано историей.

13 октября в Софийском соборе многодетные семьи будут участвовать в пленарном заседании, где смогут услышать о достижениях Беларуси, мероприятиях, которые проводит БПЦ для популяризации традиционных семейных ценностей, а также побывают на концерте.-0-
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