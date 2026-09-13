Родительский чат взломали? Как остановить мошенников - рекомендации от правоохранителей 

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как остановить мошенников при атаке на родительские чаты в мессенджерах, рассказали БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.



Объектом внимания аферистов могут стать и родительские чаты, где обсуждают будничные школьные вопросы.



В УВД рекомендуют выполнить несколько простых шагов, чтобы нейтрализовать возможные угрозы и риски. "Если в чате вдруг появились сообщения от "админа" с просьбой перейти по ссылке, проголосовать, оплатить сбор или прислать код, то не стоит спешить выполнять просьбу. Необходимо связаться с администратором напрямую, а не через чат - позвонить ему или написать в другом мессенджере", - пояснили правоохранители.



Также необходимо предупредить всех родителей о том, что чат скомпрометирован, и напомнить, чтобы никто не переходил по ссылкам и ничего не оплачивал. Подозрительные ссылки, файлы и просьбы о деньгах или кодах важно удалить. Кроме того, надо выполнить несколько действий для защиты аккаунта администратора: сменить пароль, включить двухфакторную аутентификацию и завершить неизвестные сессии.



"Стоит помнить о главном: если знакомый человек вдруг просит перевести деньги, назвать код или срочно перейти по ссылке, то сначала проверьте, действительно ли это он. Мошенникам достаточно одного доверчивого сообщения, чтобы запустить противоправную схему, не дайте им воспользоваться своей наивностью", - порекомендовали правоохранители.-0-