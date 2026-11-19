19 ноября, Минск / Корр. БЕЛТА/. Робототехнические комплексы, беспилотные летательные аппараты, искусственный интеллект и современные средства обнаружения - эти и другие разработки представили на международной военно-научной конференции "Прикладные аспекты научной деятельности в области обороны и безопасности государства" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Конференция организована Научно-исследовательским институтом Вооруженных Сил Республики Беларусь. Ее основная задача - обсудить результаты научной деятельности и выработать подходы к решению актуальных проблем военной науки. В мероприятии участвуют представители государственных органов, военного управления, учреждений образования, научных организаций и предприятий Беларуси. Также запланировано участие делегаций Вооруженных Сил России, Вьетнама, Азербайджана и Китая, военного атташе Кубы, представителей ОДКБ и СНГ.

В рамках конференции проходят пленарное и секционные заседания, а также выставка разработок военных ученых и белорусских предприятий. Среди представленных решений - робототехнические комплексы, специальное программное обеспечение для моделирования боевых действий с применением ИИ, беспилотники с реактивными двигателями, акустические и звукометрические комплексы для обнаружения целей. Посетители также могут увидеть отдельные редкие экспонаты. В рамках конференции проходят пленарное и секционные заседания, а также выставка разработок военных ученых и белорусских предприятий. Среди представленных решений - робототехнические комплексы, специальное программное обеспечение для моделирования боевых действий с применением ИИ, беспилотники с реактивными двигателями, акустические и звукометрические комплексы для обнаружения целей. Посетители также могут увидеть отдельные редкие экспонаты.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил по научной работе Виктор Тумар отметил, что современные вооруженные конфликты все больше зависят от технологического противостояния. "На поле боя друг против друга больше воюют технологии, а они невозможны без научного обеспечения и научного обоснования. Ценность жизни солдата сейчас очень высока. Технологии развиваются значительными темпами, и против них эффективнее использовать свои технологии", - подчеркнул он. Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил по научной работе Виктор Тумар отметил, что современные вооруженные конфликты все больше зависят от технологического противостояния. "На поле боя друг против друга больше воюют технологии, а они невозможны без научного обеспечения и научного обоснования. Ценность жизни солдата сейчас очень высока. Технологии развиваются значительными темпами, и против них эффективнее использовать свои технологии", - подчеркнул он.





Отдельное внимание на конференции уделяется тенденциям развития вооруженных конфликтов будущего и вопросам взаимодействия в рамках международных организаций.





В программе предусмотрен круглый стол "Новая архитектура военной безопасности Содружества Независимых Государств". На заседаниях планируется рассмотреть современное состояние и перспективы развития системы управления Вооруженными Силами, средств связи и защиты информации, оперативного, технического и тылового обеспечения, а также совершенствования вооружения и военной специальной техники.-0-