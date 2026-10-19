Роботическую операцию при раке предстательной железы выполнили на расстоянии специалисты двух медучреждений Беларуси





Высокотехнологичное вмешательство позволило хирургам дистанционно удалить пациенту онкологическое образование простаты - выполнена роботическая простатэктомия пациенту 60 лет с локализованным раком предстательной железы.





Сам пациент находился на операционном столе в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии (процесс контролировала ассистирующая бригада). А хирургическая команда управляла роботом удаленно - в операционной Минской областной клинической больницы.





По словам заместителя главного врача по хирургической помощи МОКБ Егора Боровика, идея использования роботического комплекса в практике возникла давно. "Посещая международные конгрессы, симпозиумы, мы понимали, что дальнейший этап развития малоинвазивной хирургии - внедрение роботических вмешательств", - сказал он.





Роботы используют, как правило, в урологии и абдоминальной хирургии. "Робот дает возможность делать такие операции еще более качественно и безопасно не только в долгосрочной перспективе, но и в отдаленном периоде наблюдения за пациентами", - пояснил он.





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19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты двух медучреждений Беларуси выполнили на расстоянии роботическую операцию пациенту с раком предстательной железы, сообщает БЕЛТА.