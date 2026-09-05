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Робот за 15 минут, лепка посуды и тест на профориентацию. Как стартовал фестиваль допобразования

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
05 сентября 2026, 20:21

Робот за 15 минут, лепка посуды и тест на профориентацию. Как стартовал фестиваль допобразования

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5 сентября стартовал Республиканский фестиваль интерактивного творчества "Дополнительное образование детей и молодежи будущего". Учреждения со всей страны презентуют свои возможности, чтобы каждый ребенок мог найти себе увлечение по душе. Большой праздник проходит и в минском парке Горького. Посетителей ждет яркий концерт, игровая площадка и, что самое главное, - предложения на вкус любого ребенка. Юные гости могут попробовать свои силы как в робототехнике, компьютерном моделировании, так и в традиционных направлениях искусства. Корреспондент БЕЛТА присоединилась к событию и узнала, в какие кружки можно записаться.

Сам фестиваль будет идти неделю - по 12 сентября. Именно столько времени есть у школьников со всей Беларуси, чтобы оценить силы и окончательно определиться, чем они хотят заниматься после уроков. Такие праздники в первые выходные сентября в столице проходят не впервые, например, в прошлом году день открытых дверей проводил бывший Национальный центр художественного творчества детей и молодежи. 
По словам начальника главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси Виктора Довнара, на фестивале в Минске себя показали 25 учреждений допобразования - от количества палаток с активностями разбегаются глаза. 

"Государство делает очень много для развития дополнительного образования: оно у нас бесплатное, чтобы записаться в кружок, нужно только желание ребенка. Этот фестиваль будет проходить целую неделю, представлены все учреждения дополнительного образования Минска и Минской области. Можно не только записаться в объединения по интересам, но и поучаствовать в мастер-классах, посмотреть выступления сверстников, которые достигли больших результатов", - отметил он.
Дополнительное образование - важное продолжение учебных дисциплин, которые ребята получают на уроках. "Многие талантливые люди, которые достигли успехов, активно занимались в системе дополнительного образования. В этом году произошло и еще одно важное событие - появление Национального центра дополнительного образования детей и молодежи, который стал центром системы", - подчеркнул начальник управления.

К слову, у нового центра одна из самых больших локаций. Здесь молодой специалист научит ребят лепить из глины и сделает вместе с ними оттиски или симпатичную посуду с разным декором. Ребятам предложат поработать в фотошопе с графикой. Но больше всего интереса - к научным опытам. Здесь и VR-очки, программы, в которых можно проиграть сценарии перед реальными экспериментами. Школьники смотрели через микроскоп на препараты, играли в викторину, за участие в которой получали призы, сделанные на 3D-принтере. Показали и разные инсталляции с тем, что дети делают в лабораториях, например кристаллы, которые светят под ультрафиолетом. 
Угадать по карточке, чьи клетки в микроскопе, попытались папа Дмитрий Панус со своей дочкой. "Она уже занимается в кружках и поет в ансамбле, сегодня выступает на сцене, но решили еще и погулять, посмотреть, что предлагают интересного. Ей нравится абсолютно все, хотя и пришли не так давно", - рассказал посетитель.
 
Преподавательница Евгения Романенко была на мероприятии вместе с учениками гимназии №50. "Ребята очень заинтересовались, уже ходят в кружок по химии. Думаю, первоклассники захотят присоединиться к 8-классникам и будут изучать мир вокруг нас. Дети помладше особенно заинтересовались, ведь они только ищут себя. Они и играют, и узнают что-то новое, смешивая жидкости в пробирках", - поделилась педагог.

Локация Национального детского технопарка тоже стала точкой притяжения посетителей. Здесь можно собрать робота за 15 минут и даже выставить его на бой, сделать микросхему, провести небольшие эксперименты по тематике электричества. В специальных очках ребята оценили, как происходит процесс лазерной спайки и гравировки по дереву. 

"Все эти активности знакомят ребят с кружками, которые будут работать у нас в этом году. Мы также организовали профориентационный пункт - можно пройти тест и узнать будущее направление профессии", - добавила заместитель директора Национального детского технопарка Наталья Лепесий.

Мама Елена Павлючкова удивилась тому, сколько всего подготовили, ее дочь прошла тест на определение профиля. "Показал, что у нее есть склонность к изучению языков. Сама она занимается театральным искусством, пока что приостановила занятия - не всегда хватало времени из-за уроков. Но сегодня постараемся посмотреть для себя что-то новое", - отметила она.
Центр дополнительного образования "Светоч" на фестивале представил четыре площадки. Можно познакомиться с народным творчеством, поучаствовать в мастер-классе и вышить закладку к новому учебному году, сделать брелки из шерсти в форме милых сов, здесь также работал пленэр.
С уникальным народным творчеством познакомит Минский дворец детей и молодежи. Вышивке научат педагоги, которым присвоено звание народных мастеров. Гости занимались резьбой по дереву, делали мягкие игрушки, представлены информационные медиацентры, валяние, дизайн одежды, туристическое направление.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Национального центра дополнительного образования детей и молодежи Виктория Пашко добавила, что фестиваль вышел абсолютно инновационным по своему подходу в презентации возможностей допобразования. "Координально меняется поколение детей и сфера их интересов. Мы должны идти в ногу со временем, и наша задача - показать, что допобразование может быть настоящим праздником", - считает она. 

БЕЛТА.-0-
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