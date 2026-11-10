Ряд стран НАТО хотят разместить ядерные арсеналы у западных границ региона коллективной безопасности - генсек ОДКБ

Особую угрозу, по словам генсека, представляет потенциальный доступ к новейшим технологиям международных террористических организаций и транснациональных криминальных группировок.-0-





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10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ряд государств - членов НАТО имеют намерение разместить ядерные арсеналы и средства их доставки у западных границ Восточно-европейского региона коллективной безопасности ОДКБ, что повлечет за собой беспрецедентное обострение региональной обстановки. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков, выступая на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности, информирует ТАСС."Реализация подобных планов имела бы далеко идущие последствия для безопасности Центральной и Восточной Европы", - обратил внимание генсек ОДКБ.Кроме того, по его словам, Западом в геополитическом соперничестве активно используются информационно-коммуникационные технологии и методы прокси-войны. А новая гонка вооружений охватила использование в военном деле искусственного интеллекта, в том числе в смертоносных автономных системах."Правовой вакуум в этой сфере, отсутствие каких-либо международно-правовых инструментов, регламентирующих применение таких средств, сопряжены с опасностью расширения конфликтных ситуаций", - указал Таалатбек Масадыков.