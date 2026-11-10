Ряд дефицитов пока не позволяет говорить о сформировавшейся мировой многополярности - Гигин





Среди участников дискуссионной сессии "Мир после однополярности: как меняется глобальный баланс сил?" - представители России, Китая, Казахстана и Индонезии.





"Мы находимся на пути от однополярности к многополярности. Причем пока непонятно: в начале этого пути или в середине, но явно не в завершении, - сказал Вадим Гигин. - Если однополярный мир был миром несправедливым, то пока мы вступили в мир нестабильный".





Спикер подчеркнул, что провозглашать наступление многополярного мира, значит "бежать впереди лошади". Ведь практика говорит о другом. "В разных сферах мы видим разноскоростной, неодномерный переход к многополярности. В экономике, и то не во всей, сформировалась биполярная система Китай-США или США-Китай. Это касается доли ВВП, но по остальным факторам еще нужно много работать. Есть ряд дефицитов, существующих недостатков, которые не позволяют говорить о сформировавшейся многополярности", - отметил он.





Среди таких дефицитов спикер назвал институциональный: "ООН дискредитирована как организация, позволяющая достигнуть мирового баланса, как площадка для равноправного разговора". А предстоящие выборы генерального секретаря тоже станут определенным вызовом - это будет самый ответственный и опасный мандат с точки зрения личного авторитета человека, который придет на эту должность.





При этом никакие другие организации не берут на себя эти функции. "БРИКС не является международной организацией. Более того, зачастую уклоняется от принятия ответственных решений. Конкретный пример - валюта БРИКС. Где она?" - указал Вадим Гигин.





Отмечается дефицит международной солидарности. Среди примеров - санкции в отношении РФ. "Россия сейчас чемпион по введенным против нее западным санкциям. У нас есть совместное решение Глобального Юга и Глобального Востока о противодействии этим санкциям? Вопрос, я думаю, открытый на данный момент. А ведь это угроза и по отношению ко всем остальным странам", - подчеркнул он.





Говоря о многополярности, нельзя забывать и о культурно-идеологическом аспекте. Вадим Гигин резюмировал: культурная гегемония Запада никуда не делась. При этом, мало кто сможет назвать новинки, например, китайского кинематографа или пять классических китайских романов. Культурного разворота на Восток не произошло.





"Если мы не разрешим обозначенные недостатки или дефициты, то просто окажемся не готовы к этим вызовам. Поэтому поиск новых идей, новых концепций сейчас принципиально важен. Евразийская хартия многополярности и многообразия, безусловно, делает попытку сочетать идею Шелкового пути, идею евразийской интеграции, идею Владимира Путина о едином евразийском пространстве, - сказал он. - Беларусь относительно небольшое государство. И голос таких государств не всегда может быть слишком слышен на больших площадках. Но мне кажется, что в этой ситуации любая попытка сформировать некий новый идейный базис формирования этого большого мира заслуживает внимания".-0-

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Существует ряд дефицитов и недостатков, которые пока не позволяют говорить о сформировавшейся в мире многополярности. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин на полях Международного форума обеспечения коллективной безопасности, который проходит в Москве, передает БЕЛТА.