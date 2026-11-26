26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Риск рождения ребенка с ВИЧ-инфекцией в Беларуси сводится к нулю, за 2024-2025 год не выявлено случаев передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Об этом журналистам рассказала заведующая отделом профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, кандидат медицинских наук Ирина Глинская, передает корреспондент БЕЛТА.



Специалист подчеркнула, что в стране отработана система предупреждения и профилактики передачи инфекции от матери ребенку. "Это достаточно сложная, но при этом слаженная система, когда врачи инфекционисты и врачи-гинекологи, эпидемиологи и общественные организации работают для того, чтобы минимизировать этот риск, - рассказала Ирина Глинская. - Женщина обследуется во время беременности. А те, кто уже знают о своем статусе к моменту беременности, принимают специальные препараты. Все эти усилия приводят к тому, что риск рождения ребенка с ВИЧ-инфекцией сводится практически к нулю".



Руководитель Странового офиса ВОЗ в Беларуси Мария Кишман-Христовска подчеркнула, что с точки зрения Всемирной организации здравоохранения, показатели вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, то есть передачи от матери к ребенку, являются важным критерием эффективности общественного здравоохранения в стране в сфере профилактики этой болезни. В 2016 году Беларусь была первой страной Европейского региона, которая получила сертификат ВОЗ по валидации и элиминации передачи ВИЧ-инфекции и сифилиса от матери к ребенку.-0-