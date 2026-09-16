Общественно-политические тренды. Вторую часть масштабного социсследования презентуют в Минске

Социсследование проводил в июле - августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований (БИСИ).
"Сегодня мы презентуем второй блок социологического исследования, который касается общественно-политической ситуации. В числе вопросов - доверие населения политическим институтам, оценка работы местных органов власти", - сказал директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец.
Как отметил заместитель директора БИСИ Виталий Пунченко, очень важно увидеть объективную оценку гражданами работы органов власти на всех уровнях. "Мы получили в результате исследования оценку качества управления, узнали очень интересные тенденции, связанные с общественными настроениями и самоощущением", - добавил он.
В социологическом исследовании приняли участие 2045 респондентов, в том числе 22,3% - из Минска, 16,3% - из Минской области, 14,3% - Гомельской, 14,2% - Брестской, 11,7% - Витебской, 10,7% - Гродненской, 10,5% - Могилевской. Среди них 78,9% городских и 21,1% сельских жителей.
Среди опрошенных - 55,3% женщин и 44,7% мужчин. Они относятся к разным возрастным группам: 18,6% участников - 18-30 лет, 51,8% участников - от 31 года до 57 лет у женщин и 62 лет у мужчин, 29,6% - от 58 лет у женщин и 63 лет у мужчин.
40,9% опрошенных имеют высшее, 44,2% - профессионально-техническое, среднее специальное, 14,9% - базовое (до 9 классов) или среднее общее (до 11 классов) образование.
В браке состоят 55,4% участников исследования, 17,3% - не замужем/холостые, 12,9% - вдовцы/вдовы, 10,8% - разведены. Дети есть у 75,6% опрошенных.-0-
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