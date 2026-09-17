Результаты социсследования характеризуют стабильность белорусского общества - политолог

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты комплексного республиканского социологического исследования, которые касаются общественно-политической тематики, характеризуют стабильность белорусского общества. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА политолог, эксперт Юрий Шевцов.
Результаты свидетельствуют, что подавляющее большинство белорусов - 87,6% - доверяет Президенту Беларуси. Столь высокую степень доверия главе государства политолог объяснил политикой, которую ведет Президент на фоне того, что происходит в Украине, и она имеет громадную внутреннюю поддержку в обществе. Общество понимает: будь политика иной, могло быть так же, как в Украине.
Политолог прокомментировал результаты, которые получены при ответах респондентов на блок вопросов, где им предстояло оценить деятельность Президента по различным направлениям развития Беларуси.
Например, был задан вопрос, как респонденты оценивают деятельность Президента по обеспечению безопасности внутри страны. В результате 90% опрошенных ответили, что оценивают деятельность главы государства как успешную, 1,1% - не успешную, 8,9% затруднились ответить.
"Политика, которую ведет Президент, с точки зрения нашего общества оптимальна - как внешняя, так и внутренняя. Кроме того, имеет значение рост доходов населения. Мы попали в нишу заместителей тех иностранных производителей, которые присутствовали на рынке России и Беларуси до введения санкций против нас. И эта ниша еще не выбрана. Поэтому у нас идет рост доходов населения", - прокомментировал он.
Что касается сохранения мира в стране на фоне напряженной мировой обстановки, это направление деятельности главы государства как успешное оценили 89,8%, не успешное - всего 1,4%, что даже ниже арифметической погрешности, и 8,8% респондентов затруднились ответить.
Политолог заметил, что белорусское население, поддерживая политику Президента, поддерживает одновременно и тесный союз Беларуси и России, который обеспечивает стране, например, ядерную безопасность.
Касательно укрепления международного авторитета Беларуси политолог подчеркнул, что авторитет страны действительно укрепился, и население это наблюдает. Большинство опрошенных - 81,2% - оценили это направление деятельности как успешное.
Политолог отметил, что некоторое время назад, когда против Беларуси ввели санкции, падение авторитета было относительным, поскольку переговорные процессы велись. Сейчас, когда США признают политические реалии Беларуси и снимают санкции, можно говорить о реальных больших успехах.
По вопросу сохранения стабильной социально-экономической ситуации 73,5% опрошенных оценили деятельность главы государства на успешно, 10% - не успешно, 16,5% затруднились ответить.
Юрий Шевцов отметил, что такие цифры характеризуют стабильное общество. Если три четверти выступают "за" некий важный для общества курс, около 10% - критики и около 15% - колеблющиеся, это считается показателем стабильности.
В июле - августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу БИСИ провел комплексное республиканское социологическое исследование. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Первую часть результатов социсследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси, презентовали в Минске 10 сентября. 16 сентября была представлена вторая часть - по общественно-политической тематике.-0-
Общество
17 сентября 2026, 22:00
Результаты социсследования характеризуют стабильность белорусского общества - политолог
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