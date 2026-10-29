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Результаты аудитов ИКАО укрепят имидж Беларуси как надежного авиационного партнера - Минтранс

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
29 октября 2026, 18:34

Результаты аудитов ИКАО укрепят имидж Беларуси как надежного авиационного партнера - Минтранс

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокие результаты Беларуси после аудитов ИКАО будут способствовать расширению международного авиасообщения и укреплению имиджа страны как надежного авиационного партнера. Об этом заявил на пресс-конференции директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Игорь Голуб, передает корреспондент БЕЛТА.

Одним из важных достижений белорусской авиации Игорь Голуб назвал обеспечение безопасности полетов, перевозки грузов, багажа и почты. В текущем году Международная организация гражданской авиации (ИКАО) провела два аудита в области безопасности полетов и авиационной безопасности. Беларусь успешно их выдержала и получила высокие результаты. 

Пассажирооборот белорусской авиации за девять месяцев достиг почти 137% к уровню прошлого года. В Беларуси аэронавигационное обслуживание предоставляется 149 авиакомпаниям из 34 государств. Его объем по сравнению с прошлым годом вырос практически на 120%. Интенсивность полетов в Беларусь увеличили авиакомпании Казахстана, Пакистана, Турции, Египта и Узбекистана. Общее количество полетов иностранных судов в воздушном пространстве выросло почти на 30%.

Департаментом по авиации совместно с авиационными организациями было подписано очередное межправительственное соглашение о воздушном сообщении со Шри-Ланкой. В настоящее время подходят к завершению внутригосударственные процедуры по подготовке к подписанию соглашения о воздушном сообщении с Мальдивами. 

Национальная авиакомпания "Белавиа" выполняет регулярные рейсы из Национального аэропорта Минск, аэропортов Гомель и Брест в 26 аэропортов 13 государств. Национальный аэропорт Минск принимает самолеты десяти перевозчиков из России, Китая, Узбекистана, Арабских Эмиратов, Турции и Таджикистана.

В прошлом году состоялся первый выпуск курсантов-летчиков Белорусской государственной академии авиации. "Пилоты уже входят в штатные экипажи, выполняют полеты в качестве помощников командиров на некоторых воздушных судах", - рассказал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций.-0-
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