27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дальнейшее раскрытие потенциала Всебелорусского народного собрания (ВНС) как высшего представительного органа народовластия обсуждают эксперты в ходе экспертного диалога "Роль Всебелорусского народного собрания в политической системе и общественной жизни Республики Беларусь" на базе БИСИ, передает корреспондент БЕЛТА.



"Как показывают результаты аналитических исследований, доверие наших граждан к ВНС как гаранту стабильности и развития растет. В частности, в рамках республиканского социологического опроса, который проведен Институтом социологии по заказу БИСИ летом этого года (на вопрос "Доверяете ли вы ВНС?" - Прим. БЕЛТА), положительно ответили 70,1% респондентов", - сказал директор БИСИ Андрей Кунцевич, открывая экспертный диалог.



Вместе с тем, по его словам, требует ответов ряд дискутируемых в обществе и на экспертном уровне вопросов, от которых зависит дальнейшее раскрытие потенциала ВНС.



В комментарии журналистам Андрей Кунцевич отметил, что повестка предстоящего заседания ВНС и Послания Президента Беларуси Александра Лукашенко народу Беларуси и парламенту как ключевого события ВНС активно обсуждается различными экспертами и аналитиками. Сегодняшний экспертный диалог призван дополнить общественные мнения экспертными оценками текущего состояния и перспектив развития ВНС с акцентом на стратегических задачах, которые сегодня возложены на этот общественно-политический орган.-0-