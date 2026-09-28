Республиканский марафон "Сохраним сердце здоровым" стартует 29 сентября 

Измерить давление, проверить уровень холестерина и подобрать необходимое медикаментозное лечение: в Беларуси пройдет республиканский марафон "Сохраним сердце здоровым".
Ежегодно 29 сентября отмечается Всемирный день сердца - глобальная кампания в области здравоохранения, призванная повысить осведомленность людей о сердечно-сосудистых заболеваниях, причинах их возникновения и способах предотвращения. Они остаются лидирующей причиной смертности во всем мире.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от ССЗ умирает свыше 18 млн человек. При этом, как отмечают специалисты, значительная часть смертей - предотвратима: до 80% ранних инфарктов и инсультов можно избежать, если вовремя обратить внимание на факторы риска.
- Ключевых факторов риска, которые во многом определяют и заболеваемость, и соответственно смертность - пять, - отмечает директор Республиканского научно-практического центра "Кардиология", главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь, д.м.н., профессор Андрей Марьянович Пристром. - Это повышенное артериальное давление. В нашей стране несколько миллионов гипертоников. Около 30% всего населения имеет повышенные цифры артериального давления. Большая проблема в том, что многие знают про свое повышенное давление, но практически ничего с этим не делают. Это приводит к развитию осложнений. Второй фактор - повышенный уровень холестерина. Те же самые инфаркты и инсульты на 80-90% вызваны развитием атеросклероза. Третий фактор - курение. Доля курящих стала уменьшаться, и это радует. Четвертый фактор риска - избыточная масса тела и ожирение. Мировая статистика говорит, что доля лиц, имеющих ожирение, увеличивается. И пятый фактор риска - сахарный диабет. Вот пять ключевых факторов, которые мы должны обязательно для себя учитывать и контролировать.
При лечении сердечно-сосудистых заболеваний большая роль отводится лекарственным препаратам. В портфеле "ФАРМЛЭНД" широкая линейка кардиологических препаратов - от госпитальных, применяемых в стационарах, до безрецептурных, которые можно купить в каждой аптеке. Одним из таких является cовременный лекарственный препарат, предназначенный для защиты сердца и мозга от опасных тромбов, которые служат главной причиной инфаркта миокарда и ишемического инсульта. Его основа - проверенное временем вещество ацетилсалициловая кислота в специальной сниженной "сердечной" дозировке, дополненная гидроксидом магния для защиты желудка. Такая комбинация признана наиболее эффективной и безопасной при длительном приеме, что критично важно для таких лекарств.
Этой осенью препарат появился в аптеках в новой форме выпуска, которую на предприятии разработали специально для пациентов. Удобная баночка из прочного пластика позволит безопасно перевозить препарат, а таблетки в форме сердца - это не просто красиво, это напоминание о назначении лекарства и своевременном приеме.
- Мы выпускаем широкий спектр кардиологических препаратов, которые уже показали свою значимость для пациентов и отвечают высоким стандартам эффективности, безопасности и качества. Но главное, что все выпускаемые препараты востребованы в стране. В основе нашей компании неизменный принцип - улучшать здоровье и качество жизни каждого человека, - отметила заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности СП ООО "Фармлэнд" Ольга Сизова.
Участие в акции частных компаний - наглядное доказательство социальной ответственности бизнеса. Общими усилиями и достигается главная цель - здоровье нации.
В Минске будет работать 9 точек здоровья, по 2 точки - в каждой области. В Брестской области - в Бресте и Пинске, Витебской - в Витебске и Орше, Гродненской - в Гродно и Слониме, Гомельской - в Гомеле и Мозыре, Могилевской - в Могилеве и Бобруйске, Минской области - в Борисове и Слуцке.