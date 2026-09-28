Республиканский марафон "Сохраним сердце здоровым" стартует 29 сентября 

Измерить давление, проверить уровень холестерина и подобрать необходимое медикаментозное лечение: в Беларуси пройдет республиканский марафон "Сохраним сердце здоровым".





Ежегодно 29 сентября отмечается Всемирный день сердца - глобальная кампания в области здравоохранения, призванная повысить осведомленность людей о сердечно-сосудистых заболеваниях, причинах их возникновения и способах предотвращения. Они остаются лидирующей причиной смертности во всем мире.





При лечении сердечно-сосудистых заболеваний большая роль отводится лекарственным препаратам. В портфеле "ФАРМЛЭНД" широкая линейка кардиологических препаратов - от госпитальных, применяемых в стационарах, до безрецептурных, которые можно купить в каждой аптеке. Одним из таких является cовременный лекарственный препарат, предназначенный для защиты сердца и мозга от опасных тромбов, которые служат главной причиной инфаркта миокарда и ишемического инсульта. Его основа - проверенное временем вещество ацетилсалициловая кислота в специальной сниженной "сердечной" дозировке, дополненная гидроксидом магния для защиты желудка. Такая комбинация признана наиболее эффективной и безопасной при длительном приеме, что критично важно для таких лекарств. При лечении сердечно-сосудистых заболеваний большая роль отводится лекарственным препаратам. В портфеле "ФАРМЛЭНД" широкая линейка кардиологических препаратов - от госпитальных, применяемых в стационарах, до безрецептурных, которые можно купить в каждой аптеке. Одним из таких является cовременный лекарственный препарат, предназначенный для защиты сердца и мозга от опасных тромбов, которые служат главной причиной инфаркта миокарда и ишемического инсульта. Его основа - проверенное временем вещество ацетилсалициловая кислота в специальной сниженной "сердечной" дозировке, дополненная гидроксидом магния для защиты желудка. Такая комбинация признана наиболее эффективной и безопасной при длительном приеме, что критично важно для таких лекарств.

Этой осенью препарат появился в аптеках в новой форме выпуска, которую на предприятии разработали специально для пациентов. Удобная баночка из прочного пластика позволит безопасно перевозить препарат, а таблетки в форме сердца - это не просто красиво, это напоминание о назначении лекарства и своевременном приеме. Этой осенью препарат появился в аптеках в новой форме выпуска, которую на предприятии разработали специально для пациентов. Удобная баночка из прочного пластика позволит безопасно перевозить препарат, а таблетки в форме сердца - это не просто красиво, это напоминание о назначении лекарства и своевременном приеме.

- Мы выпускаем широкий спектр кардиологических препаратов, которые уже показали свою значимость для пациентов и отвечают высоким стандартам эффективности, безопасности и качества. Но главное, что все выпускаемые препараты востребованы в стране. В основе нашей компании неизменный принцип - улучшать здоровье и качество жизни каждого человека, - отметила заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности СП ООО "Фармлэнд" Ольга Сизова. - Мы выпускаем широкий спектр кардиологических препаратов, которые уже показали свою значимость для пациентов и отвечают высоким стандартам эффективности, безопасности и качества. Но главное, что все выпускаемые препараты востребованы в стране. В основе нашей компании неизменный принцип - улучшать здоровье и качество жизни каждого человека, - отметила заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности СП ООО "Фармлэнд" Ольга Сизова.





Участие в акции частных компаний - наглядное доказательство социальной ответственности бизнеса. Общими усилиями и достигается главная цель - здоровье нации.

В Минске будет работать 9 точек здоровья, по 2 точки - в каждой области. В Брестской области - в Бресте и Пинске, Витебской - в Витебске и Орше, Гродненской - в Гродно и Слониме, Гомельской - в Гомеле и Мозыре, Могилевской - в Могилеве и Бобруйске, Минской области - в Борисове и Слуцке.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от ССЗ умирает свыше 18 млн человек. При этом, как отмечают специалисты, значительная часть смертей - предотвратима: до 80% ранних инфарктов и инсультов можно избежать, если вовремя обратить внимание на факторы риска.- Ключевых факторов риска, которые во многом определяют и заболеваемость, и соответственно смертность - пять, - отмечает директор Республиканского научно-практического центра "Кардиология", главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь, д.м.н., профессор Андрей Марьянович Пристром. - Это повышенное артериальное давление. В нашей стране несколько миллионов гипертоников. Около 30% всего населения имеет повышенные цифры артериального давления. Большая проблема в том, что многие знают про свое повышенное давление, но практически ничего с этим не делают. Это приводит к развитию осложнений. Второй фактор - повышенный уровень холестерина. Те же самые инфаркты и инсульты на 80-90% вызваны развитием атеросклероза. Третий фактор - курение. Доля курящих стала уменьшаться, и это радует. Четвертый фактор риска - избыточная масса тела и ожирение. Мировая статистика говорит, что доля лиц, имеющих ожирение, увеличивается. И пятый фактор риска - сахарный диабет. Вот пять ключевых факторов, которые мы должны обязательно для себя учитывать и контролировать.В этом году 29 сентября в Беларуси по инициативе Белорусского союза женщин пройдет масштабный республиканский марафон "Сохраним сердце здоровым". При поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь в Минске и в областных городах будет работать 21 "точка здоровья", где можно измерить уровень артериального давления и глюкозы, оценить факторы риска, а также получить соответствующие рекомендации специалистов. Партнер акции – белорусская фармацевтическая компания "Фармлэнд".Иногда контроль факторов риска работает лучше, чем лекарственная терапия. Хочу, чтобы все поняли: ответственность за здоровье, которое у каждого из нас есть, - это во многом тот образ жизни, который мы сами ведем, - подчеркнул директор Республиканского научно-практического центра "Кардиология", главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Беларуси, д.м.н., профессор Андрей Марьянович Пристром.

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