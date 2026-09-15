Республиканский диктант ко Дню народного единства напишут в Беларуси 17 сентября

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский диктант ко Дню народного единства пройдет в Беларуси 17 сентября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.



Начнется диктант в 11.00. В этом году мероприятие пройдет в традиционном формате: текст будет диктовать известный белорусский блогер Андрей Максимов.



"Диктант посвящен патриотизму, памяти и единству нашей страны. Площадками проведения станут учреждения образования по всей стране. Сложность текста организаторы оценивают как среднюю, поэтому попробовать свои силы сможет каждый", - отметили в ведомстве.



Прямая трансляция диктанта пройдет в 11.00 на ресурсах moladz.by. Участники смогут подключиться к live-эфиру, записать текст под диктовку, а после завершения - проверить себя по опубликованному оригиналу текста.



"Республиканский диктант является важным элементом популяризации белорусского языка и укрепления национального самосознания, объединяя участников разных возрастов и профессий по всей стране. Присоединяйтесь к большому празднику грамотности и единства", - пригласили в Минобразования.-0-