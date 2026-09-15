15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский диктант ко Дню народного единства пройдет в Беларуси 17 сентября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.
Начнется диктант в 11.00. В этом году мероприятие пройдет в традиционном формате: текст будет диктовать известный белорусский блогер Андрей Максимов.
"Диктант посвящен патриотизму, памяти и единству нашей страны. Площадками проведения станут учреждения образования по всей стране. Сложность текста организаторы оценивают как среднюю, поэтому попробовать свои силы сможет каждый", - отметили в ведомстве.
Прямая трансляция диктанта пройдет в 11.00 на ресурсах moladz.by. Участники смогут подключиться к live-эфиру, записать текст под диктовку, а после завершения - проверить себя по опубликованному оригиналу текста.
"Республиканский диктант является важным элементом популяризации белорусского языка и укрепления национального самосознания, объединяя участников разных возрастов и профессий по всей стране. Присоединяйтесь к большому празднику грамотности и единства", - пригласили в Минобразования.-0-
Общество
15 сентября 2026, 13:44
Республиканский диктант ко Дню народного единства напишут в Беларуси 17 сентября
Фото из архива
Новости рубрики Общество
Свежий взгляд на будущее: как молодые библиотекари создают интерактивные пространства и новые проекты
"Беларусь - сто процентов моя страна". История 19-летней россиянки, решившей получить белорусский паспорт
Музыкальные ребусы, командный квиз, видеопривет. Чем впечатлила акция "Беларусь адзіная" молодежь в Жлобине
Госорганам и бюджетным организациям Беларуси через Минюст перечислено из РФ около 1 млн рублей задолженности
Главное
Топ-новости
"Это абсолютная неправда". Лукашенко на встрече с Коулом развеял фейк, который разгоняют беглые на Западе
Лукашенко: Беларусь открыта для обсуждения с США любых вопросов, но надо неукоснительно соблюдать договоренности
Перцов о концерте-реквиеме "Каждый третий": привозим его в Россию, потому что здесь люди способны понять нашу трагедию
Подумайте 5 секунд перед кликом: какие правила цифровой безопасности стоит повторить с детьми в начале учебного года
Музыкальные ребусы, командный квиз, видеопривет. Чем впечатлила акция "Беларусь адзіная" молодежь в Жлобине
С нами интереснее