Республиканская универсиада и спартакиада колледжей Беларуси стартовала в Минске

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабный спортивно-молодежный праздник, давший официальный старт Республиканской универсиаде и Республиканской спартакиаде обучающихся колледжей 2026/27 учебного года, проходит 19 сентября на площадке у столичного Дворца спорта, передает корреспондент БЕЛТА.





Праздник объединил тысячи студентов из 31 вуза и учащихся колледжей со всей страны - любителей активного образа жизни - и прошел в рамках торжественного закрытия летнего музыкально-туристического сезона "Гостеприимная столица". Мероприятие началось с чествования чемпионов и призеров Республиканской универсиады и спартакиады 2025/26 учебного года. Награждение проводилось в пяти группах.

Абсолютным чемпионом универсиады прошлого года стал Белорусский государственный университет физической культуры. Призовые места в первой группе заняли Белорусский государственный университет (третье место) и Гродненский государственный университет им. Я.Купалы (второе место), победитель - Белорусский национальный технический университет. Абсолютным чемпионом универсиады прошлого года стал Белорусский государственный университет физической культуры. Призовые места в первой группе заняли Белорусский государственный университет (третье место) и Гродненский государственный университет им. Я.Купалы (второе место), победитель - Белорусский национальный технический университет.

Наградили победителей заместитель премьер-министра Наталья Петкевич, заместитель министра образования Екатерина Петруцкая, первый заместитель министра спорта Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский и председатель Белорусской ассоциации студенческого спорта, заслуженный мастер спорта Беларуси, олимпийский чемпион Александр Богданович. Наградили победителей заместитель премьер-министра Наталья Петкевич, заместитель министра образования Екатерина Петруцкая, первый заместитель министра спорта Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский и председатель Белорусской ассоциации студенческого спорта, заслуженный мастер спорта Беларуси, олимпийский чемпион Александр Богданович.

Официальный старт соревнований прошел после зажжения символического огня. Право вынести и зажечь факел было доверено выдающимся молодым атлетам Ксении Бранфиловой и Абубакару Хаслаханову. Официальный старт соревнований прошел после зажжения символического огня. Право вынести и зажечь факел было доверено выдающимся молодым атлетам Ксении Бранфиловой и Абубакару Хаслаханову.

Одновременно на трех площадках столицы стартовали соревнования по скейтбордингу, стритболу, роллер-спорту, BMX и драгонботам, а также массовый забег на дистанции 3 км "На старт, молодежь!". Одновременно на трех площадках столицы стартовали соревнования по скейтбордингу, стритболу, роллер-спорту, BMX и драгонботам, а также массовый забег на дистанции 3 км "На старт, молодежь!".

Участие в праздничном забеге вместе с молодежью приняла заместитель премьер-министра Наталья Петкевич. "Здорово, что молодежь бежала с полной отдачей от начала до конца: никто не срезал дистанцию, никто не мухлевал. Очень приятно было бежать плечом к плечу со всеми, находиться в самой середине этой волны. Спорт - это вызов, спорт - это объединение и самореализация. Все, что необходимо для развития сильной личности, можно воплотить в спорте. При этом совершенно неважно, какую цель ставит перед собой каждый - поддерживать тело в тонусе или штурмовать высшие пьедесталы. Главное - быть вместе", - подчеркнула Наталья Петкевич. Участие в праздничном забеге вместе с молодежью приняла заместитель премьер-министра Наталья Петкевич. "Здорово, что молодежь бежала с полной отдачей от начала до конца: никто не срезал дистанцию, никто не мухлевал. Очень приятно было бежать плечом к плечу со всеми, находиться в самой середине этой волны. Спорт - это вызов, спорт - это объединение и самореализация. Все, что необходимо для развития сильной личности, можно воплотить в спорте. При этом совершенно неважно, какую цель ставит перед собой каждый - поддерживать тело в тонусе или штурмовать высшие пьедесталы. Главное - быть вместе", - подчеркнула Наталья Петкевич.



Эстафету поздравлений поддержала Екатерина Петруцкая. "Наша молодежь самая лучшая - здоровая, сильная, уверенная в себе, готовая упорным трудом доказывать свои успехи в спорте, профессии и учебе. Ребята сегодня вновь это подтвердили. Когда мы едины - мы непобедимы. Здесь представлены вузы и колледжи буквально со всех уголков страны, на трибунах собрались около 5 тыс. зрителей, а на старт забега вышли примерно 1,5 тыс. активных ребят. Белорусская молодежь еще раз показала, насколько она спортивная и сплоченная", - подчеркнула замминистра.

Победителем праздничного массового забега стал третьекурсник Витебского государственного технологического университета Владислав Аврейцович, финишировавший первым. "Очень интересный, динамичный и по-настоящему массовый старт. Соревноваться бок о бок со студентами со всей страны - колоссальный заряд бодрости. Я шесть лет занимаюсь легкой атлетикой, до этого десять лет отдал плаванию, поэтому опыт помог. Да и отличная солнечная погода в Минске сегодня сыграла нам на руку", - поделился впечатлениями лидер забега.

О ключевых новациях стартовавшего сезона рассказал Александр Дорохович. "Мы проводим универсиаду и спартакиаду в обновленном, современном формате, идя навстречу интересам самой молодежи. В программу впервые включены актуальные молодежные дисциплины: BMX, скейтбординг, роллер-спорт, баскетбол 3х3 (стритбол). Уже третий год подряд огромной популярностью пользуются гонки на лодках класса "дракон" (драгонботах). Спорт закаляет характер, учит слаженной работе в команде и оперативному решению сложных задач. Чем больше молодых людей приобщается к физкультуре, тем здоровее наша нация. Мы видим, какими огромными и дружными делегациями приехали поддержать свои команды университеты и колледжи со всей Беларуси. А поддержка трибун всегда открывает второе дыхание", - обратил внимание Александр Дорохович. О ключевых новациях стартовавшего сезона рассказал Александр Дорохович. "Мы проводим универсиаду и спартакиаду в обновленном, современном формате, идя навстречу интересам самой молодежи. В программу впервые включены актуальные молодежные дисциплины: BMX, скейтбординг, роллер-спорт, баскетбол 3х3 (стритбол). Уже третий год подряд огромной популярностью пользуются гонки на лодках класса "дракон" (драгонботах). Спорт закаляет характер, учит слаженной работе в команде и оперативному решению сложных задач. Чем больше молодых людей приобщается к физкультуре, тем здоровее наша нация. Мы видим, какими огромными и дружными делегациями приехали поддержать свои команды университеты и колледжи со всей Беларуси. А поддержка трибун всегда открывает второе дыхание", - обратил внимание Александр Дорохович.



"Сегодня замечательный день - открытие нового сезона и награждение победителей предыдущего. Студенческий спорт в Беларуси объединяет настоящую элиту, и отрадно видеть, что руководители министерств и вузов лично участвуют в заездах на драгонботах, показывая молодежи правильный пример здорового образа жизни. В нашей стране созданы великолепные условия для занятий физической культурой на любом уровне - от массового студенческого до спорта высших достижений. У ребят есть все возможности тренироваться на лучших аренах и ставить новые рекорды", - подчеркнул председатель Белорусской ассоциации студенческого спорта Александр Богданович.

Своими эмоциями поделились и участники состязаний. Второкурсник Академии МВД Иван Поддубный представил свой вуз в гонках на драгонботах. "Для нас это пока новое, но очень захватывающее увлечение. До старта провели буквально две слаживающие тренировки на воде, но настрой исключительно победный, - рассказал он. - Я с детства в спорте - пять лет занимался греблей, сейчас четвертый год играю в хоккей. На площадке у Дворца спорта царит потрясающая энергетика: море улыбок, масса молодежи из вузов и колледжей со всей страны".

Капитан женской сборной Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники по стритболу, четверокурсница Виктория Мороз отметила высокий уровень конкуренции: "Я в баскетболе уже девять лет. Стритбол формата 3х3 - особая динамика и тактика. Тренироваться внутри родного коллектива - это одно, но когда выходишь на корт против незнакомых сильных студенческих команд со всей страны, видишь их стиль игры - это дает огромную мотивацию развиваться дальше". Капитан женской сборной Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники по стритболу, четверокурсница Виктория Мороз отметила высокий уровень конкуренции: "Я в баскетболе уже девять лет. Стритбол формата 3х3 - особая динамика и тактика. Тренироваться внутри родного коллектива - это одно, но когда выходишь на корт против незнакомых сильных студенческих команд со всей страны, видишь их стиль игры - это дает огромную мотивацию развиваться дальше".





Праздник у Дворца спорта продолжается: для гостей и участников организованы интерактивные локации, мастер-классы от спортивных федераций и танцевальные батлы. Завершится мероприятие торжественной церемонией награждения победителей и масштабной концертной программой с участием известных белорусских артистов.-0-





Фото Татьяны Матусевич