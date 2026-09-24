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Республиканская межотраслевая спартакиада профсоюзов стартовала в Гомеле

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
24 сентября 2026, 20:14

Республиканская межотраслевая спартакиада профсоюзов стартовала в Гомеле

Фото ФПБ
Фото ФПБ
Фото ФПБ
24 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. XX Республиканская межотраслевая спартакиада профсоюзов стартовала в Гомеле, сообщает БЕЛТА. 

Торжественный старт дан на стадионе "Луч". Заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Татьяна Филимонова приветствовала участников юбилейной спартакиады от имени общественной организации и председателя ФПБ Юрия Сенько. "Учителя, врачи, хлеборобы, лесорубы и представители других профессий еще вчера были на своих рабочих местах, а сегодня всех объединила спартакиада. Уверена, что вы готовились к тому, чтобы лучшие из лучших представляли 15 отраслевых профсоюзов. Нас ждут четыре интересных соревновательных дня", - подчеркнула она, пожелав всем отличного настроения, уверенности в своих силах и побед.

По мнению заместителя председателя Гомельского облисполкома Ксении Пантюховой, миссия спартакиады гораздо шире спортивных протоколов. "Ее главное предназначение - единение, воспитание духа и умение работать в команде. Именно это необходимо в нашей ежедневной работе. Пожелаю всем участникам честной борьбы и ярких эмоций", - напутствовала она.

В ближайшие четыре дня спортивные объекты областного центра станут локациями для стартов и спортивных состязаний. Не исключено, что на этих аренах зажгутся новые имена профсоюзного спорта. Программа включает состязания по девяти дисциплинам: волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, плавание, настольный теннис, гиревой спорт, пулевая стрельба, бильярд и дартс. 

Вице-президент Национального олимпийского комитета Дмитрий Довгаленок обозначил важность спартакиады профсоюзов, и НОК оказывает поддержку таким инициативам. Он назвал мероприятие мини-олимпиадой для спортсменов-любителей. "Представлены все возрастные категории участников. В отраслевых профсоюзах проходил серьезных отбор лучших из лучших", - сказал он. 

Триумфаторов соревнований ожидают специальные призы и памятные награды. И участники, и болельщики получат мощный заряд энергии от спортивного праздника.

Организатором выступают Федерация профсоюзов Беларуси и Министерство спорта. Праздник направлен на укрепление здоровья трудящихся, развитие массового спорта и сплочение трудовых коллективов.-0-
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