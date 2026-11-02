Республиканская акция "Единство поколений: маршрут памяти" в формате автопоезда стартовала в Минске 

Валерия Павловская приехала в Минск из Миор Витебской области. "Я учусь в СШ №3 имени Героя Советского Союза Е. А. Томко. Мне было важно рассказать историю своего прадеда, Евгения Павловского,- рассказала она. - Его во время Великой Отечественной войны объявили без вести пропавшим. Моя семья почти потеряла надежду, но очень ждала, и он вернулся. Когда мне предложили поучаствовать в акции, я в тот же день начала собирать материалы, чтобы написать эссе. В поиске информации мне помогла бабушка. Для всей нашей семьи очень важна память о Великой Отечественной войне. Эта память должна жить в сердцах людей".-0-

Фото Андрея Синявского

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 финалистов республиканского конкурса "Я патриот своей страны", не вошедших в основной состав участников белорусско-российского патриотического культурно-просветительского проекта "Поезд Памяти", сегодня дали старт акции "Единство поколений: маршрут памяти". Участники возложили цветы к монументу Победы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.Во время акции ребята побывают во всех областных городах Беларуси, а также посетят агрогородок Красный Берег, присоединятся к молодежной акции "Молодежь помнит!" на мемориальном комплексе "Буйничское поле", а в мемориальном комплексе "Хатынь" ознакомятся с музейной и уличной экспозициями. Завершится акция 6 ноября в Бресте. После обзорной экскурсии по городу участники соберутся в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", чтобы почтить память защитников крепости и возложить цветы к Вечному огню."Символично, что автопоезд стартует именно из Минска, молодежной столицы. Ребята проедут каждую область нашей страны, познакомятся с важными объектами исторического наследия, памятниками Великой Отечественной войны, пообщаются со сверстниками, - отметил член Совета Республики Национального собрания, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Александр Лукьянов. - Их важная задача - оставаться послами проектов "Поезд памяти" и "Связь поколений", чтобы вдохновить других ребят на участие в конкурсе Министерства образования "Я патриот своей страны". Многие из участников конкурса в этом году являются победителями республиканских проектов, акций, а также олимпиад, которые направлены на сохранение исторической памяти. Уверен, что они запомнят эти дни и передадут эту эстафету памяти своим детям".